Казахстанский дзюдоист Журкамырза Шукирбеков будет бороться за "бронзу" Паралимпиады-2024

Казахстанский дзюдоист Журкамырза Шукирбеков вышел в 1/2 финала Паралимпийских игр-2024, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Комитете по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК, Журкамырза Шукурбеков досрочно победил бразильского спортсмена Сержиу Фернандеса в четвертьфинале и вышел в полуфинал Паралимпийских игр-2024.

Напомним, спортсмен выступает в классе J2 в весовой категории до 90 килограммов для атлетов с нарушениями зрения.

Напомним, за три дня до завершения ХVII Паралимпийских игр в Париже сборная Казахстана немного улучшила свои показатели в общекомандном зачете, занимая сейчас 34 строчку по завоеванным наградам.