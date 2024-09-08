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Определился чемпион Казахстана по пляжному футболу

Пляжный футбол, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 02:22 Фото: пресс-служба акимата Абайской области
На базе Центра пляжных видов спорта 8 сентября в городе Павлодар определился чемпион Казахстана по пляжному футболу, сообщает Zakon.kz.

За титул боролись пять команд. По итогам трех насыщенных игровых дней, команда "Ярыш", представляющая Абайскую область одержала победу. Об этом пишет пресс-служба регионального акимата.

Пляжный футбол, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 02:22

Фото: пресс-служба акимата Абайской области

Оказалось, что данным результатом спортсмены Абайской области прервали 15-летние победы павлодарской команды "Арман".

Пляжный футбол, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 02:22

Фото: пресс-служба акимата Абайской области

В этом году у павлодарцев только третий результат. На второй строчке разместилась команда "Omega" из города Тараза.

Пляжный футбол, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 02:22

Фото: пресс-служба акимата Абайской области

В этот же день председатель Комиссии спортсменов НОК Казахстана Ольга Рыпакова стала членом Исполнительного комитета Олимпийского совета Азии.

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