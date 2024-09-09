Карагандинка Аяулым Оспанова стала чемпионкой Азии по боксу

8 сентября в Абу-Даби Аяулым Оспанова из города Караганды стала чемпионкой Азии по боксу в категории до 61 кг, сообщает Zakon.kz.

Для двукратной чемпионки Казахстана это первый международный турнир. Он проводился среди школьников 2010-2011 годов рождения.

Фото: Instagram/waterpolo_su_dobi

Победу 14-летняя спортсменка одержала техническим нокаутом во втором раунде над соперницей из Индии.

Секундантом боксерши во время боя выступил ее отец Женис Оспанов. Стоит отметить, что Аяулым достаточно уверенно вела себя и на предматчевой битве взглядов.

В этот же день в Астане прошла церемония открытия V Всемирных игр кочевников.