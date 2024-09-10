Полицейский стал обладателем бронзы Всемирных игр кочевников
Фото: polisia.kz
На Всемирных играх кочевников, проходящих в Астане, капитан полиции ДП области Улытау Асылмурат Биримжан завоевал бронзовую медаль в мас-рестлинге, сообщает Zakon.kz.
В соревнованиях полицейский выступал в весовой категории до 65 кг и одержал уверенную победу над спортсменом из Монголии со счетом 2:0.
Фото: polisia.kz
Асылмурат Биримжан родился в селе Шенбер Улытауского района.
Фото: polisia.kz
Вместе с супругой он воспитывает сына и с раннего возраста увлекается спортом, становясь неоднократным победителем различных соревнований.
Ранее сообщалось, что второй день Всемирных игр кочевников принес Казахстану 25 медалей.
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