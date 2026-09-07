Кто стал победителем Всемирных игр кочевников: поставлена точка

Поставлена точка в вопросе о том, какая страна стала победителем VI Всемирных игр кочевников, сообщает Zakon.kz.

В медальном зачете победил Казахстан. Об этом сегодня, 7 сентября 2026 года, сообщил пресс-секретарь президента Кыргызстана Аскат Алагозов.

Он отметил, что VI Всемирные игры кочевников прошли на высоком уровне и завершились как большой спортивный праздник.

"Особенно зрелищными стали соревнования по кок-бору и жер-улаку, где кыргызская и казахская команды продемонстрировали отличную игру и в очередной раз доказали, что спортивное соперничество остается исключительно на поле состязаний. Не возникло никаких разногласий и среди болельщиков. За это выражаем особую благодарность спортсменам и болельщикам двух народов", – написал Аскат Алагозов в Facebook.

По его словам, единственное техническое расхождение в командном зачете возникло при подсчете медалей.

"Сегодня организационный комитет принял решение по отдельности учесть медали каждого из трех спортсменов Казахстана. Таким образом, в общем командном зачете первое место занял Казахстан. Поздравляем казахских братьев с победой!" – обратился пресс-секретарь президента Кыргызстана.

Он также добавил, что медальный зачет – лишь одна из составляющих спорта. Главная победа этих Игр заключается в том, что "удалось провести соревнования в духе взаимного уважения и честного соперничества, еще раз продемонстрировав единство и сплоченность братских народов".

По итогам участиях во Всемирных играх кочевников, проходивших с 31 августа по 6 сентября в Кыргызстане, казахстанские спортсмены завоевали 74 медали: 32 золотые, 20 серебряных и 22 бронзовые. По окончании игр возник спор из-за того, что в таблице, которую опубликовали организаторы, лидировал Кыргызстан с 30 золотыми медалями. А Казахстан занимал второе место с 29 золотыми, Россия – третье с семью. Позже таблицу удалили.

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6 сентября президент Касым-Жомарт Токаев поздравил национальную сборную Казахстана с успешным выступлением на VI Всемирных играх кочевников. Он подчеркнул, что это достижение стало возможным благодаря высокой самоотдаче, трудолюбию и железной воле наших атлетов.