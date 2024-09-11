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Капитан сборной Дании по теннису высказался о Бублике и Шевченко

капитан сборной Дании высказался о Бублике и Шевченко, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 15:29 Фото: ktf.kz
Перед началом противостояния в рамках первой мировой группы "Кубка Дэвиса" между сборными Казахстана и Дании по традиции прошла пресс-конференция с участием капитанов и игроков двух команд, сообщает Zakon.kz.

Капитан сборной Казахстана Юрий Щукин особо подчеркнул, что и без Хольгера Руне Данию не стоит недооценивать.

"Даже без своего лидера команда Дании очень сильная, готовимся, чтобы выиграть матч и быть на своем максимуме. Мы давно не играли в родных стенах и были рады, что жребий позволил нам выступить дома. Не думаю, что трибуны будут давить, для нас это позитив, публика будет за нас. У нас обновилась команда, есть из кого выбирать. Собрали достаточно молодую команду, все горят желанием играть. У датчан высокие цели, будем делать максимум, что зависит от нас. Что касается парной игры и кто будет играть, то скажу, что мы пробуем разные варианты, смотрим. Будем исходить из результатов первого дня", – приводит слова Щукина сайт Федерации тенниса Казахстана.

Между тем капитан сборной Дании Фредерик Нильсен тоже настроен оптимистично. Он объяснил отсутствие в команде Хольгера Руне.

"У Руне сложный график и расписание выступлений. Его цель – попадание на Итоговый турнир в конце года. С учетом сложного расписания есть риск получить травму. Поэтому Руне здесь нет", – сказал он.

Нильсен также оценил казахстанских теннисистов.

"Как по мне, Бублик – один из главных талантов в мировом теннисе. У него великолепная подача, он очень хорош. Я считаю, что с тактической точки зрения он недооценен. Сыграть с ним – большой вызов. Шевченко тоже очень солидный игрок, который здорово начал год. У него были классные матчи против Хольгера в Брисбене и Роттердаме. Он качественный игрок. Нас ждет высококлассный теннис, и наша задача – подойти к матчу в лучшей форме. Мы тоже хотим пройти дальше и считаем, что на игроков Казахстана больше давления, так как они играют дома", – отметил он.

Матчи между сборными Казахстана и Дании пройдут в Астане 14-15 сентября. Игры можно посмотреть в прямом эфире телеканала Qazsport.

Отметим, что накануне, 10 сентября, игроки сборной Казахстана по теннису провели мастер-классы для детей и журналистов.

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