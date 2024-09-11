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Новый министр спорта выступил с обращением к казахстанцам, участвующим во Всемирных играх кочевников

Новый министр спорта выступил с обращением к казахстанцам, участвующим во Всемирных играх кочевников, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 13:10 Фото: Instagram/yerbolmyrzabossynov_official
Ербол Мырзабосынов, который в начале сентября 2024 года сменил Ермека Маржикпаева на посту министра туризма и спорта, записал обращение к казахстанским спортсменам, которые принимают участие во Всемирных играх кочевников, сообщает Zakon.kz.

Видеообращением новый глава Минтуризма и спорта РК поделился в своем Instagram накануне, 10 сентября.

"Уважаемые спортсмены, вы принимаете активное участие в соревнованиях V Всемирных игр кочевников. Всем желаю удачи", – сказал Ербол Мырзабосынов.

Он подчеркнул, что проведение такого масштаба мероприятий играет большую роль для нашей страны.

"Пусть ваши следующие шаги будут только победой", – заключил Ербол Мырзабосынов, обращаясь к спортсменам.

Ранее сообщалось, что Казахстан с большим отрывом лидирует в медальном зачете Всемирных игр кочевников.

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Напомним, с сентября 2023 года должность министра туризма и спорта занимал Ермек Маржикпаев. 31 августа 2024 года указом главы государства он освобожден от должности. 2 сентября новым главой Минтуризма и спорта РК президент назначил Ербола Мырзабосынова.

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