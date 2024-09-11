Новый министр спорта выступил с обращением к казахстанцам, участвующим во Всемирных играх кочевников

Фото: Instagram/yerbolmyrzabossynov_official

Ербол Мырзабосынов, который в начале сентября 2024 года сменил Ермека Маржикпаева на посту министра туризма и спорта, записал обращение к казахстанским спортсменам, которые принимают участие во Всемирных играх кочевников, сообщает Zakon.kz.

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