Главный тренер раскрыл, кто из легкоатлетов войдет в состав новой сборной Казахстана

Главный тренер Дмитрий Карпов оценил выступление казахстанских легкоатлетов на Олимпийских играх, а также озвучил подробности формирования состава на следующий год, сообщает Zakon.kz.

Прежде всего Карпов отметил, что медалями отметиться в Париже нашим легкоатлетам не удалось. В финальных забегах выступили Нора Джеруто (3000 м с препятствиями), Дэйзи Джепкемей (10000 м), Жанна Мамажанова (марафон).

После Олимпиады-2024 прошел юниорский чемпионат мира, где лучшим результатом казахстанских атлетов стало девятое место Алины Чистяковой в многоборье.

Olympic.kz спросил у главного тренера, будут ли изменения в составе национальной команды, а также кто сможет попасть в сборную из молодых спортсменов.

"На прошедшем ЧМ среди юниоров неплохо выступили многоборки, заняв 9 и 12 место. Это Алина Чистякова и Ирина Конищева. Богдан Гончаров в барьерном беге не смог пробиться в полуфинал соревнований, но показал хорошее время. Пока же точного состава на следующей сезон еще нет. Те представители ближайшего резерва, кто показывает результаты и навязывает борьбу основной сборной, будет нами рассмотрен и включен в команду", – сказал Карпов.

В заключительной части сезона казахстанские легкоатлеты выступят на нескольких турнирах. Основные же старты будут проводиться уже в новом году.

Ранее чемпионка Акмарал Науатбек сделала заявление после Паралимпиады.

