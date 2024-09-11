Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Главный тренер раскрыл, кто из легкоатлетов войдет в состав новой сборной Казахстана

Кто войдет в состав сборной Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 02:16 Фото: НОК РК
Главный тренер Дмитрий Карпов оценил выступление казахстанских легкоатлетов на Олимпийских играх, а также озвучил подробности формирования состава на следующий год, сообщает Zakon.kz.

Прежде всего Карпов отметил, что медалями отметиться в Париже нашим легкоатлетам не удалось. В финальных забегах выступили Нора Джеруто (3000 м с препятствиями), Дэйзи Джепкемей (10000 м), Жанна Мамажанова (марафон).

После Олимпиады-2024 прошел юниорский чемпионат мира, где лучшим результатом казахстанских атлетов стало девятое место Алины Чистяковой в многоборье.

Olympic.kz спросил у главного тренера, будут ли изменения в составе национальной команды, а также кто сможет попасть в сборную из молодых спортсменов.

"На прошедшем ЧМ среди юниоров неплохо выступили многоборки, заняв 9 и 12 место. Это Алина Чистякова и Ирина Конищева. Богдан Гончаров в барьерном беге не смог пробиться в полуфинал соревнований, но показал хорошее время. Пока же точного состава на следующей сезон еще нет. Те представители ближайшего резерва, кто показывает результаты и навязывает борьбу основной сборной, будет нами рассмотрен и включен в команду", – сказал Карпов.

В заключительной части сезона казахстанские легкоатлеты выступят на нескольких турнирах. Основные же старты будут проводиться уже в новом году.

Ранее чемпионка Акмарал Науатбек сделала заявление после Паралимпиады.

Читайте также

Рейтинг брейк-данса
Австралийская брейк-дансерша Рэйчел Ганн возглавила мировой рейтинг
Боксер Жанкош Тураров
Тренер боксера Жанкоша Турарова сделал важное заявление перед боем в Алматы
Подготовка судей
Казахстанская федерация борьбы проведет курсы по повышению квалификации судей
Аксинья Титова
Париж-2024 Сборная Казахстана 2024 год Легкая атлетика Олимпийские игры Спортсмены
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Государственная служба, госслужба, госслужащий, государственный аппарат, госаппарат, государственная работа
В Казахстане утвердили нормы времени по переводу документов с русского языка на государственный и обратно
Обязательное социальное медицинское страхование, ОСМС, врач, врачи, медицина, система здравоохранения
В Казахстане часть болезней хотят исключить из гарантированного объема бесплатной медпомощи
Исследования Антарктиды
Ученые установили, когда в последний раз Антарктида была свободна ото льда
неблагоприятные погодные условия
В Астане, Шымкенте и 16 областях объявили штормовое предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: