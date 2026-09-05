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Спорт

"Золото" после 300 километров пути: Казахстан победил на Всемирных играх кочевников

всадники, игра, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2026 15:07 Фото: gov.kz
Сборная Казахстана завоевала первое место в соревнованиях по конным скачкам на дальние дистанции – жорық, которые прошли в рамках VI Всемирных игр кочевников, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно 5 сентября 2026 года из заявления Министерства туризма и спорта.

В сообщении ведомства отмечено, что всадники преодолели дистанцию в 300 километров за четыре дня и первыми достигли финиша.

1-е место – Казахстан.

2-е место – Кыргызстан.

3-е место – Кыргызстан.

Победный состав сборной Казахстана выглядит следующим образом:

  • Ержан Ернар;
  • Толебай Жарас;
  • Ыдырыс Жаксылык;
  • Реимбай Канат;
  • Есен Ахмет.

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, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2026 15:07
Всемирные игры кочевников: итоги третьего дня

В этом году на Играх Казахстан представляют более 150 спортсменов, которые выступят во всех заявленных дисциплинах.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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