"Золото" после 300 километров пути: Казахстан победил на Всемирных играх кочевников

Сборная Казахстана завоевала первое место в соревнованиях по конным скачкам на дальние дистанции – жорық, которые прошли в рамках VI Всемирных игр кочевников, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно 5 сентября 2026 года из заявления Министерства туризма и спорта.

В сообщении ведомства отмечено, что всадники преодолели дистанцию в 300 километров за четыре дня и первыми достигли финиша.

1-е место – Казахстан.

2-е место – Кыргызстан.

3-е место – Кыргызстан.

Победный состав сборной Казахстана выглядит следующим образом:

Ержан Ернар;

Толебай Жарас;

Ыдырыс Жаксылык;

Реимбай Канат;

Есен Ахмет.

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В этом году на Играх Казахстан представляют более 150 спортсменов, которые выступят во всех заявленных дисциплинах.