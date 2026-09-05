"Золото" после 300 километров пути: Казахстан победил на Всемирных играх кочевников
Фото: gov.kz
Сборная Казахстана завоевала первое место в соревнованиях по конным скачкам на дальние дистанции – жорық, которые прошли в рамках VI Всемирных игр кочевников, сообщает Zakon.kz.
Об этом стало известно 5 сентября 2026 года из заявления Министерства туризма и спорта.
В сообщении ведомства отмечено, что всадники преодолели дистанцию в 300 километров за четыре дня и первыми достигли финиша.
1-е место – Казахстан.
2-е место – Кыргызстан.
3-е место – Кыргызстан.
Победный состав сборной Казахстана выглядит следующим образом:
- Ержан Ернар;
- Толебай Жарас;
- Ыдырыс Жаксылык;
- Реимбай Канат;
- Есен Ахмет.
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В этом году на Играх Казахстан представляют более 150 спортсменов, которые выступят во всех заявленных дисциплинах.
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