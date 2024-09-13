На Олимпийские и Паралимпийские игры в Париже было продано 12 млн билетов

Фото: olympic.kz/Сали Сабиров

На Олимпийские и Паралимпийские игры было продано более 12 миллионов билетов, и парижские организаторы назвали это "беспрецедентным успехом", сообщает Zakon.kz.

По информации Global News, Тони Эстангет, глава парижского оргкомитета, сказал, что 12 млн 132 тыс. 647 билетов на обе Игры составили 95% вместимости мест проведения соревнований. Эстангет отметил, что Парижские игры установили новый стандарт посещаемости и вовлеченности. В последний вечер Паралимпийских игр 7 сентября было продано 67 500 билетов на стадионе "Стад де Франс", что стало самой высокой явкой за всю историю этого лета. Ранее неожиданное признание олимпийского чемпиона Сметова довело до слез Коянбаева.

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