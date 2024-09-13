Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

На Олимпийские и Паралимпийские игры в Париже было продано 12 млн билетов

Олимпийские игры в Париже, Париж-2024, казахстанские спортсмены на олимпиаде в Париже, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 03:47 Фото: olympic.kz/Сали Сабиров
На Олимпийские и Паралимпийские игры было продано более 12 миллионов билетов, и парижские организаторы назвали это "беспрецедентным успехом", сообщает Zakon.kz.

По информации Global News, Тони Эстангет, глава парижского оргкомитета, сказал, что 12 млн 132 тыс. 647 билетов на обе Игры составили 95% вместимости мест проведения соревнований.

Эстангет отметил, что Парижские игры установили новый стандарт посещаемости и вовлеченности.

В последний вечер Паралимпийских игр 7 сентября было продано 67 500 билетов на стадионе "Стад де Франс", что стало самой высокой явкой за всю историю этого лета.

Ранее неожиданное признание олимпийского чемпиона Сметова довело до слез Коянбаева.

Читайте также

Соревнования по стрельбе
Асем Орынбай выступит в суперфинале Кубка мира по стендовой стрельбе
Азиада-2025
Назван китайский город, который второй раз примет зимнюю Азиаду
Аксинья Титова
Париж-2024 2024 год Рекорды Олимпийские игры Паралимпийские игры
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Неожиданное признание олимпийского чемпиона Сметова довело до слез Коянбаева
Неожиданное признание олимпийского чемпиона Сметова довело до слез Коянбаева
Дожди с переходом в снег, заморозки и жару до +32°С прогнозируют в Казахстане
Дожди с переходом в снег, заморозки и жару до +32°С прогнозируют в Казахстане
Итоговая таблица медального зачета Всемирных игр кочевников
Итоговый медальный зачет Всемирных игр кочевников: победа за Казахстаном
Решетова прокомментировала обвинения в романе с Яном Абрамовым и разгневала Алсу
Решетова прокомментировала обвинения в романе с Яном Абрамовым и разгневала Алсу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: