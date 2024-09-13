Неожиданное признание олимпийского чемпиона Сметова довело до слез Коянбаева

Несколько дней назад казахстанский дзюдоист Елдос Сметов, завоевавший историческое "золото" Олимпиады-2024, стал гостем программы "Түнгі студия", где впервые рассказал о трудных временах из детства, сообщает Zakon.kz.

На программе у олимпийского чемпиона спросили, правда ли то, что он в детстве сдавал металлолом, чтобы купить булку хлеба.

"Об этом я ранее нигде не рассказывал. Те времена, когда приходилось сдавать металлолом, чтобы купить булку хлеба, были очень тяжелыми. Я видел своими глазами, как родители старались и трудились ради нас. Это осталось в моей памяти. Из-за этого я не могу себе позволить быть высокомерным и заболеть звездной болезнью", – ответил Сметов.

Елдос рассказал, что они жили в ауле. А его отцу на работу приходилось ездить в город – он работал на стройке.

"Мама не работала, сидела дома. Были времена, когда ради горстки муки в миске она убиралась в чьих-то домах. Я рос, видя все это... Когда мы говорили: "Мама, я проголодался, хочу поесть хлеба", она нас всех просто крепко обнимала, плакала, и не могла нам сказать: "Нет хлеба, откуда я вам достану?" Все осталось в моей памяти, будто это вчера произошло", – поделился дзюдоист и довел до слез ведущего Нурлана Коянбаева.

Трудности, через которые прошла семья Сметова, стали для него "большой мотивацией в жизни".

"Я хотел, чтобы родители жили в достатке, и прославить их имена. Благодаря этому я стремился достичь высот, много работал... Родители жили в такие трудные времена. Когда мы плакали из-за того, что проголодались, иногда они говорили: "Усни, сынок, забудешь про голод"... Я впервые об этом рассказываю. Этим я хотел ответить на вопрос, почему я сдавал металлолом и зачем на вырученные деньги покупал хлеб. Потому что была нехватка", – подчеркнул Елдос.

По словам спортсмена, если бы тогда в их семье был достаток, на вырученные от сдачи металлолома деньги он бы покупал себе мороженое, шоколад, что было бы более свойственно для ребенка.

В комментариях под публикацией программы "Түнгі студия" в Instagram пользователи восхитились Елдосом и пожелали ему успеха в дальнейшем:

"Молодец".

"Настоящий чемпион".

"Только голодный человек добьется успеха".

"Пусть ваша простота и человечность всегда останутся в вас".

Материал по теме Lexus, квартира и 250 тысяч долларов: какие подарки получил Елдос Сметов и кому их передарил

27 июля 2024 года казахстанский дзюдоист Елдос Сметов завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Париже. Со значимой победой спортсмена поздравил глава государства Касым-Жомарт Токаев.