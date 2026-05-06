Токаев поздравил Асем Орынбай с победой на Кубке мира по стендовой стрельбе
Фото: Instagram/assemorynbai
Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Асем Орынбай с победой на Кубке мира по стендовой стрельбе в Алматы, сообщает Zakon.kz.
Глава государства подчеркнул, что спортсменка, добившаяся победы с мировым рекордом, продемонстрировала исключительное мастерство.
По его словам, успешные выступления Асем Орынбай на этапах Кубка мира, чемпионатах Азии и Азиатских играх подтверждают высокий уровень развития стендовой стрельбы в нашей стране.
