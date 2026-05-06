Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Асем Орынбай с победой на Кубке мира по стендовой стрельбе в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Глава государства подчеркнул, что спортсменка, добившаяся победы с мировым рекордом, продемонстрировала исключительное мастерство.

По его словам, успешные выступления Асем Орынбай на этапах Кубка мира, чемпионатах Азии и Азиатских играх подтверждают высокий уровень развития стендовой стрельбы в нашей стране.

