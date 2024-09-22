Казахстанских паралимпийцев торжественно чествовали на матче "Кайрат" – "Кайсар"
21 сентября 2024 года на Центральном стадионе Алматы состоялась торжественная церемония чествования казахстанских паралимпийцев, завоевавших медали на Паралимпийских играх 2024 года в Париже. Событие прошло в рамках матча чемпионата Казахстана по футболу между командами "Кайрат" и "Кайсар" и стало настоящим праздником для всех присутствующих.
С самого начала паралимпийцев встречала восторженная толпа болельщиков, образовавшая живой коридор в знак поддержки и уважения к достижениям спортсменов. После приветствий они прошли на трибуну, откуда наблюдали за ходом игры.
Фото: ФК "Кайрат"
Кульминацией вечера стала торжественная часть, когда под звуки величественной музыки паралимпийцы совершили символический проход по беговой дорожке стадиона. Болельщики тепло приветствовали каждого спортсмена, а диктор возвещал об их достижениях и заслугах, наполняя стадион волной аплодисментов и радости.
Особое место в церемонии заняли поздравления от президента Национального Паралимпийского комитета Казахстана Кайрата Боранбаева, который выразил гордость за каждого спортсмена, подчеркнув, что их успехи – это результат не только таланта и упорного труда, но и силы духа, которая вдохновляет всех казахстанцев. Он отметил, что достижения паралимпийцев являются ярким примером мужества и целеустремленности.
Фото: ФК "Кайрат"
Среди награжденных:
- Акмарал Науатбек – золотая медаль, пара дзюдо
- Даяна Федосова – бронзовая медаль, пара дзюдо
- Зарина Раифова – бронзовая медаль, пара дзюдо
- Журкамырза Шукурбеков – бронзовая медаль, пара дзюдо
- Ергали Шамей – серебряная медаль, пара дзюдо
- Нурдаулет Жумагали – серебряная медаль, пара плавание
- Дастан Мукашбеков – бронзовая медаль, пара легкая атлетика (толкание ядра)
Церемония также включала вручение памятных подарков каждому паралимпийцу в знак признания их выдающихся достижений. Помимо памятных футболок от ФК "Кайрат", спортсмены получили специальные сувениры, символизирующие их вклад в развитие казахстанского спорта.
Фото: ФК "Кайрат"
Особое внимание привлекло выступление паралимпийской чемпионки Акмарал Науатбек, которая выразила благодарность болельщикам за поддержку и поделилась гордостью за всю команду. Паралимпийцы прошли круг почета, вызывая бурные овации и гордость у зрителей.
Это событие стало ярким напоминанием о важности паралимпийского движения в Казахстане и силе духа спортсменов, вдохновляющих миллионы.