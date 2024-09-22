Казахстанских паралимпийцев торжественно чествовали на матче "Кайрат" – "Кайсар", сообщил Национальный паралимпийский комитет Казахстана.

21 сентября 2024 года на Центральном стадионе Алматы состоялась торжественная церемония чествования казахстанских паралимпийцев, завоевавших медали на Паралимпийских играх 2024 года в Париже. Событие прошло в рамках матча чемпионата Казахстана по футболу между командами "Кайрат" и "Кайсар" и стало настоящим праздником для всех присутствующих.

С самого начала паралимпийцев встречала восторженная толпа болельщиков, образовавшая живой коридор в знак поддержки и уважения к достижениям спортсменов. После приветствий они прошли на трибуну, откуда наблюдали за ходом игры.

Фото: ФК "Кайрат"

Кульминацией вечера стала торжественная часть, когда под звуки величественной музыки паралимпийцы совершили символический проход по беговой дорожке стадиона. Болельщики тепло приветствовали каждого спортсмена, а диктор возвещал об их достижениях и заслугах, наполняя стадион волной аплодисментов и радости.

Особое место в церемонии заняли поздравления от президента Национального Паралимпийского комитета Казахстана Кайрата Боранбаева, который выразил гордость за каждого спортсмена, подчеркнув, что их успехи – это результат не только таланта и упорного труда, но и силы духа, которая вдохновляет всех казахстанцев. Он отметил, что достижения паралимпийцев являются ярким примером мужества и целеустремленности.

Фото: ФК "Кайрат"

Среди награжденных:

Акмарал Науатбек – золотая медаль, пара дзюдо

– золотая медаль, пара дзюдо Даяна Федосова – бронзовая медаль, пара дзюдо

– бронзовая медаль, пара дзюдо Зарина Раифова – бронзовая медаль, пара дзюдо

– бронзовая медаль, пара дзюдо Журкамырза Шукурбеков – бронзовая медаль, пара дзюдо

– бронзовая медаль, пара дзюдо Ергали Шамей – серебряная медаль, пара дзюдо

– серебряная медаль, пара дзюдо Нурдаулет Жумагали – серебряная медаль, пара плавание

– серебряная медаль, пара плавание Дастан Мукашбеков – бронзовая медаль, пара легкая атлетика (толкание ядра)

Церемония также включала вручение памятных подарков каждому паралимпийцу в знак признания их выдающихся достижений. Помимо памятных футболок от ФК "Кайрат", спортсмены получили специальные сувениры, символизирующие их вклад в развитие казахстанского спорта.

Фото: ФК "Кайрат"

Особое внимание привлекло выступление паралимпийской чемпионки Акмарал Науатбек, которая выразила благодарность болельщикам за поддержку и поделилась гордостью за всю команду. Паралимпийцы прошли круг почета, вызывая бурные овации и гордость у зрителей.

Это событие стало ярким напоминанием о важности паралимпийского движения в Казахстане и силе духа спортсменов, вдохновляющих миллионы.