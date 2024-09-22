Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстанских паралимпийцев торжественно чествовали на матче "Кайрат" – "Кайсар"

паралимпиада, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2024 18:05 Фото: ФК "Кайрат"
Казахстанских паралимпийцев торжественно чествовали на матче "Кайрат" – "Кайсар", сообщил Национальный паралимпийский комитет Казахстана.

21 сентября 2024 года на Центральном стадионе Алматы состоялась торжественная церемония чествования казахстанских паралимпийцев, завоевавших медали на Паралимпийских играх 2024 года в Париже. Событие прошло в рамках матча чемпионата Казахстана по футболу между командами "Кайрат" и "Кайсар" и стало настоящим праздником для всех присутствующих.

С самого начала паралимпийцев встречала восторженная толпа болельщиков, образовавшая живой коридор в знак поддержки и уважения к достижениям спортсменов. После приветствий они прошли на трибуну, откуда наблюдали за ходом игры.

паралимпиада, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2024 18:05

Фото: ФК "Кайрат"

Кульминацией вечера стала торжественная часть, когда под звуки величественной музыки паралимпийцы совершили символический проход по беговой дорожке стадиона. Болельщики тепло приветствовали каждого спортсмена, а диктор возвещал об их достижениях и заслугах, наполняя стадион волной аплодисментов и радости.

Особое место в церемонии заняли поздравления от президента Национального Паралимпийского комитета Казахстана Кайрата Боранбаева, который выразил гордость за каждого спортсмена, подчеркнув, что их успехи – это результат не только таланта и упорного труда, но и силы духа, которая вдохновляет всех казахстанцев. Он отметил, что достижения паралимпийцев являются ярким примером мужества и целеустремленности.

паралимпиада, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2024 18:05

Фото: ФК "Кайрат"

Среди награжденных:

  • Акмарал Науатбек – золотая медаль, пара дзюдо
  • Даяна Федосова – бронзовая медаль, пара дзюдо
  • Зарина Раифова – бронзовая медаль, пара дзюдо
  • Журкамырза Шукурбеков – бронзовая медаль, пара дзюдо
  • Ергали Шамей – серебряная медаль, пара дзюдо
  • Нурдаулет Жумагали – серебряная медаль, пара плавание
  • Дастан Мукашбеков – бронзовая медаль, пара легкая атлетика (толкание ядра)

Церемония также включала вручение памятных подарков каждому паралимпийцу в знак признания их выдающихся достижений. Помимо памятных футболок от ФК "Кайрат", спортсмены получили специальные сувениры, символизирующие их вклад в развитие казахстанского спорта.

паралимпиада, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2024 18:05

Фото: ФК "Кайрат"

Особое внимание привлекло выступление паралимпийской чемпионки Акмарал Науатбек, которая выразила благодарность болельщикам за поддержку и поделилась гордостью за всю команду. Паралимпийцы прошли круг почета, вызывая бурные овации и гордость у зрителей.

Это событие стало ярким напоминанием о важности паралимпийского движения в Казахстане и силе духа спортсменов, вдохновляющих миллионы.

Читайте также

Мбаппе забил гол за &quot;Реал&quot;
Мбаппе забил гол за "Реал" в матче с "Эспаньолом"
Лучший фигурист Казахстана определился с первым турниром в сезоне
Лучший фигурист Казахстана определился с первым турниром в новом сезоне
Звезда казахстанского бокса завершил бой за титул против россиянина
Звезда казахстанского бокса ярко завершил бой за титул
Андрей Дюсупов
Казахстан 2024 год Паралимпийские игры ФК Кайрат Футбол
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
&quot;Любимый мужчина рядом&quot;: Динара Сатжан опубликовала фото с Валерием Меладзе
"Любимый мужчина рядом": Динара Сатжан опубликовала фото с Валерием Меладзе
золото, контрабанда
Набитый золотом Lexus пытался въехать в Казахстан из Кыргызстана
12-летний сын Ерке Есмахан получил неожиданный подарок от отчима
12-летний сын Ерке Есмахан получил неожиданный подарок от отчима
Баян Алагузова закатила грандиозную вечеринку в честь 55-летия мужа
Баян Алагузова закатила грандиозную вечеринку в честь 55-летия мужа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: