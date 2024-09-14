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Чендлер и Макгрегор вновь не встретятся для совместного боя

UFC, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 03:55 Фото: Instagram/mikechandlermma
Американец Майкл Чендлер не дождался боя с Конором Макгрегором, сообщает Zakon.kz.

38-летний Чендлер почти два года ждал поединка против экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, но бой постоянно откладывался из-за неготовности ирландца. В итоге американец проведет бой против бразильца Чарльза Оливейры на турнире UFC 309, который пройдет 16 ноября в Нью-Йорке.

UFC, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 03:55

Фото: Instagram/charlesdobronxs

Они уже дрались в мае 2021 года за вакантный титул чемпиона UFC в легком весе, тогда нокаутом во втором раунде победил бразилец. Однако в октябре 2022 года Оливейра лишился титула в бою с россиянином Исламом Махачевым.

UFC, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 03:55

Фото: Instagram/charlesdobronxs

Тем не менее Макгрегор готовится к возвращению в октагон после травмы.

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