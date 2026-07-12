Макгрегор и Холлоуэй закончили бой сразу после его начала

12 июля в Лас-Вегасе ирландец Конор Макгрегор и американец Макс Холлоуэй провели бой на турнире UFC 329, сообщает Zakon.kz.

Для бывшего чемпиона UFC в полулегком и легком весе это был первый поединок за пять лет. Последний раз он выходил в октагон в 2021 году против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Тот поединок завершился в первом раунде, ирландец тогда получил перелом ноги.

В этот раз Конор Макгрегор проиграл техническим нокаутом. Ирландец получил травму на первой минуте боя.

Далее он не смог стоять на ногах и дважды упал, судья был вынужден остановить бой. Урона соперники друг другу почти не нанесли.

В самом распиаренном матче Англия – Норвегия лучшим игроком неожиданно стал 21-летний Джуд Беллингем.