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Спорт

Макгрегор и Холлоуэй закончили бой сразу после его начала

UFC 329, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2026 08:45 Фото: Threads/ufconparamount
12 июля в Лас-Вегасе ирландец Конор Макгрегор и американец Макс Холлоуэй провели бой на турнире UFC 329, сообщает Zakon.kz.

Для бывшего чемпиона UFC в полулегком и легком весе это был первый поединок за пять лет. Последний раз он выходил в октагон в 2021 году против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Тот поединок завершился в первом раунде, ирландец тогда получил перелом ноги.

В этот раз Конор Макгрегор проиграл техническим нокаутом. Ирландец получил травму на первой минуте боя.

Далее он не смог стоять на ногах и дважды упал, судья был вынужден остановить бой. Урона соперники друг другу почти не нанесли.

Макгрегор – Холлоуэй, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2026 08:45

Фото: Instagram/ufc

В самом распиаренном матче Англия – Норвегия лучшим игроком неожиданно стал 21-летний Джуд Беллингем.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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