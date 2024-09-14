Плющенко назвал уход сменившей гражданство РФ на РК фигуристки из его академии "некрасивым"

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выразил недовольство уходом 17-летней бывшей российской фигуристки Софьи Самоделкиной из его академии, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "РИА Новости" он назвал это решение "некрасивым" и неожиданным.

Самоделкина, ранее сменившая спортивное гражданство на казахстанское, в начале сентября объявила о своем уходе. В октябре она планирует пройти стажировку в Лос-Анджелесе у известного тренера Рафаэля Арутюняна, который работал с олимпийским чемпионом Нейтаном Ченом и чемпионом мира Ильей Малининым.

По словам Плющенко, решение фигуристки стало для него шоком, и он признался, что не смог повлиять на этот выбор.

"Все было сделано очень некрасиво. Мы будем извлекать уроки и в будущем постараемся действовать более мудро, особенно при работе с иностранными спортсменами", — добавил тренер.

Самоделкина известна своими успехами на российских соревнованиях, включая победу в финале Кубка России среди юниоров в 2020 году и серебро первенства среди юниоров в 2022 году. В мае Федерация фигурного катания на коньках России одобрила ее переход под флаг Казахстана.

Ранее сообщалось, что бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина объявила о своем включении в сборную Казахстана.

