Плющенко назвал уход сменившей гражданство РФ на РК фигуристки из его академии "некрасивым"
В беседе с "РИА Новости" он назвал это решение "некрасивым" и неожиданным.
Самоделкина, ранее сменившая спортивное гражданство на казахстанское, в начале сентября объявила о своем уходе. В октябре она планирует пройти стажировку в Лос-Анджелесе у известного тренера Рафаэля Арутюняна, который работал с олимпийским чемпионом Нейтаном Ченом и чемпионом мира Ильей Малининым.
По словам Плющенко, решение фигуристки стало для него шоком, и он признался, что не смог повлиять на этот выбор.
"Все было сделано очень некрасиво. Мы будем извлекать уроки и в будущем постараемся действовать более мудро, особенно при работе с иностранными спортсменами", — добавил тренер.
Самоделкина известна своими успехами на российских соревнованиях, включая победу в финале Кубка России среди юниоров в 2020 году и серебро первенства среди юниоров в 2022 году. В мае Федерация фигурного катания на коньках России одобрила ее переход под флаг Казахстана.
Ранее сообщалось, что бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина объявила о своем включении в сборную Казахстана.