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Сборную Казахстана по фигурному катанию пополнила бывшая российская фигуристка

Фигурное катание, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 18:51 Фото: Telegram/samodelkina18
Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина объявила о своем включении в сборную Казахстана, сообщает Zakon.kz.

9 августа спортсменка опубликовала заявление в своем Telegram-канале и пообещала оправдать старания и заботу всех причастных к ее переходу.

"Ура! Включена в состав национальной сборной Республики Казахстан! Прощаюсь с Федерацией фигурного катания на коньках России, хотя рассталась с ней уже более года назад. Рада, что вопрос наконец-то решен и я буду представлять Республику Казахстан (Родину моей мамы) на международной арене", – написала Самоделкина.

Фигуристка сменила гражданство в августе прошлого года. Под флагом Казахстана 17-летняя Самоделкина дебютировала в минувшем июле, когда выиграла летний чемпионат страны.

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 18:51

Фото: Telegram/samodelkina18

А 8 августа лидер команды Казахстана по художественной гимнастике Эльжана Таниева завершила выступление на Олимпиаде-2024.

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