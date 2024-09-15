"Актобе" и "Ордабасы" одержали победы в 20-м туре КПЛ и поднялись в турнирной таблице

Футбольный клуб "Актобе" 15 сентября одержал уверенную победу над "Жетысу" со счетом 3:0 в матче 20-го тура чемпионата Казахстана, что стало первой победой команды под руководством нового тренера Игоря Леонова, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, счет в матче открыл Фредди Гондола, затем вингер Жайро Жан удвоил преимущество, а окончательный результат установил защитник Алибек Касым на 75-й минуте встречи.

Благодаря этой победе "Актобе" набрал 34 очка и делит лидерство в КПЛ с "Елимаем".

В другом матче тура шымкентский "Ордабасы" под руководством нового тренера Кирилла Кекера минимально победил "Атырау" со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Асхат Тагыберген на 22-й минуте. "Ордабасы" с 33 очками вошел в тройку лидеров чемпионата.

Таким образом, по итогам матчей 20-го тура КПЛ-2024 лидерство в турнирной таблице заполучили "Актобе" и "Елимай". У команд по 34 очка.



На третье место вырвался шымкентский "Ордабасы". У команды Кирилла Кекера 33 очка.

Замыкают турнирную таблицу "Женис" (13 очков) и "Шахтер" (9 очков).

Ранее сообщалось, что футбольный клуб "Женис" 14 сентября одержал минимальную победу над кызылординским "Кайсаром" в матче 20-го тура Казахстанской Премьер-лиги (КПЛ).