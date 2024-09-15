"Актобе" и "Ордабасы" одержали победы в 20-м туре КПЛ и поднялись в турнирной таблице
Как пишет sportarena.kz, счет в матче открыл Фредди Гондола, затем вингер Жайро Жан удвоил преимущество, а окончательный результат установил защитник Алибек Касым на 75-й минуте встречи.
Благодаря этой победе "Актобе" набрал 34 очка и делит лидерство в КПЛ с "Елимаем".
В другом матче тура шымкентский "Ордабасы" под руководством нового тренера Кирилла Кекера минимально победил "Атырау" со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Асхат Тагыберген на 22-й минуте. "Ордабасы" с 33 очками вошел в тройку лидеров чемпионата.
Таким образом, по итогам матчей 20-го тура КПЛ-2024 лидерство в турнирной таблице заполучили "Актобе" и "Елимай". У команд по 34 очка.
На третье место вырвался шымкентский "Ордабасы". У команды Кирилла Кекера 33 очка.
Замыкают турнирную таблицу "Женис" (13 очков) и "Шахтер" (9 очков).
Ранее сообщалось, что футбольный клуб "Женис" 14 сентября одержал минимальную победу над кызылординским "Кайсаром" в матче 20-го тура Казахстанской Премьер-лиги (КПЛ).