Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"Актобе" и "Ордабасы" одержали победы в 20-м туре КПЛ и поднялись в турнирной таблице

&quot;Актобе&quot; и &quot;Ордабасы&quot; одержали победы в 20-м туре КПЛ и поднялись в турнирной таблице, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 22:42 Фото: Instagram/ fcaktobe_official
Футбольный клуб "Актобе" 15 сентября одержал уверенную победу над "Жетысу" со счетом 3:0 в матче 20-го тура чемпионата Казахстана, что стало первой победой команды под руководством нового тренера Игоря Леонова, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, счет в матче открыл Фредди Гондола, затем вингер Жайро Жан удвоил преимущество, а окончательный результат установил защитник Алибек Касым на 75-й минуте встречи.

Благодаря этой победе "Актобе" набрал 34 очка и делит лидерство в КПЛ с "Елимаем".

В другом матче тура шымкентский "Ордабасы" под руководством нового тренера Кирилла Кекера минимально победил "Атырау" со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Асхат Тагыберген на 22-й минуте. "Ордабасы" с 33 очками вошел в тройку лидеров чемпионата.

Таким образом, по итогам матчей 20-го тура КПЛ-2024 лидерство в турнирной таблице заполучили "Актобе" и "Елимай". У команд по 34 очка.

На третье место вырвался шымкентский "Ордабасы". У команды Кирилла Кекера 33 очка.

Замыкают турнирную таблицу "Женис" (13 очков) и "Шахтер" (9 очков).

Ранее сообщалось, что футбольный клуб "Женис" 14 сентября одержал минимальную победу над кызылординским "Кайсаром" в матче 20-го тура Казахстанской Премьер-лиги (КПЛ). 

Читайте также

Футбольную сборную Англии могут отстранить от Евро-2028
Футбольную сборную Англии могут отстранить от Евро-2028
Казахстан сыграл вничью с Испанией в первом матче ЧМ-2024 по футзалу
Казахстан сыграл вничью с Испанией в первом матче ЧМ-2024 по футзалу
UFC
Чендлер и Макгрегор вновь не встретятся для совместного боя
Диана Абдуллаева
Ордабасы ФК 2024 год ФК Актобе Футбол
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Шоу
Гарик Харламов высмеял отношения Григория Лепса с 18-летней возлюбленной
Собчак и Богомолов с размахом отметили годовщину свадьбы
Собчак и Богомолов с размахом отметили годовщину свадьбы
Шоу-бизнес
Волочкова объяснилась после оскорбления дочери Успенской
27-летняя девушка из Атырау вышла замуж за 81-летнего миллиардера из Германии
27-летняя девушка из Атырау вышла замуж за 81-летнего миллиардера из Германии
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: