"Елимай" одержал волевую победу над "Актобе" в матче КПЛ-2025

В минувшие выходные прошли пять матчей 20-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд высшего дивизиона. Центральный поединок тура состоялся в Семее, где местный клуб переиграл "Актобе" со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

Героем прошедшей встречи стал полузащитник хозяев поля Галымжан Кенжебек, благодаря дублю которого "Елимай" ушел от поражения и вырвал победу у титулованного соперника – 2:1.

Большим сюрпризом 20-го тура стала сенсационная победа "Жетысу" в гостях над "Окжетпесом" со счетом 2:1.

В остальных трех играх прошедшего тура был зафиксирован ничейный результат – 1:1. Не выявлен победитель в противостояниях: "Атырау" – "Туран", "Кайсар" – "Ордабасы" и "Улытау" – "Кызылжар".

До завершения КПЛ-2025 командам осталось провести всего шесть туров и на данный час турнирная расстановка выглядит следующим образом.

Стоит отметить, что еще один матч 20-го тура между "Тоболом" и "Астаной", перенесен по взаимной договоренности клубов на 19 сентября.

Столичные футболисты готовятся к ответному поединку Лиги конференций УЕФА против "Лозанны-Спорт". Команда Григория Бабаяна в первой игре на выезде 7 августа проиграла швейцарцам – 1:3.