"Елимай" одержал волевую победу над "Актобе" в матче КПЛ-2025
Героем прошедшей встречи стал полузащитник хозяев поля Галымжан Кенжебек, благодаря дублю которого "Елимай" ушел от поражения и вырвал победу у титулованного соперника – 2:1.
Большим сюрпризом 20-го тура стала сенсационная победа "Жетысу" в гостях над "Окжетпесом" со счетом 2:1.
В остальных трех играх прошедшего тура был зафиксирован ничейный результат – 1:1. Не выявлен победитель в противостояниях: "Атырау" – "Туран", "Кайсар" – "Ордабасы" и "Улытау" – "Кызылжар".
До завершения КПЛ-2025 командам осталось провести всего шесть туров и на данный час турнирная расстановка выглядит следующим образом.
Стоит отметить, что еще один матч 20-го тура между "Тоболом" и "Астаной", перенесен по взаимной договоренности клубов на 19 сентября.
Столичные футболисты готовятся к ответному поединку Лиги конференций УЕФА против "Лозанны-Спорт". Команда Григория Бабаяна в первой игре на выезде 7 августа проиграла швейцарцам – 1:3.