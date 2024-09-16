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Кыргызстан хочет еще раз помериться силами с казахстанскими кокпаристами

Кыргызстан хочет провести соревнования-реванш с Казахстаном, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 13:18 Фото: Instargam/ramisdzhunusaliev
Федерация по кок-бору Кыргызстана предложила казахстанским спортсменам провести Кубок согласия 1 ноября на берегу Иссык-Куля, сообщает Zakon.kz.

Об этом 24.kg сообщил глава федерации Рамис Джунусалиев.

"Мы хотим предложить казахской стороне матч-реванш, чтобы устранить спорные моменты. Предлагаем спортсменам соседней страны выступить тем же составом, что и на ВИК-2024", – отметил он.

Предложение направлено на укрепление спортивных связей между Кыргызстаном и Казахстаном.

Отметим, что в финале соревнований по кок-бору на Всемирных играх кочевников сборная Кыргызстана обыграла казахстанскую сборную. А в соревнованиях по кокпару команда Казахстана вырвала победу у Кыргызстана.

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