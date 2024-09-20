Федерация кокпара Казахстана отреагировала на вызов Кыргызстана

На днях федерация кок-бору Кыргызстана предложила Казахстану провести матч-реванш. И сегодня, 20 сентября 2024 года, казахстанская сторона ответила отказом на это предложение, сообщает Zakon.kz.

Главной причиной, почему федерация Казахстана не поедет в соседнюю страну, является плотный график с расписанными соревнованиями.

"Федерация кок-бору Кыргызстана пригласила нас на турнир, который состоится 1 ноября. Множество людей воспринимает это как ответный матч по итогам финала V Всемирных игр кочевников. Важно отметить, что этот турнир не запланирован в нашем календаре. В это время у нас уже назначены другие соревнования", – говорится в ответе федерации.

В продолжении отмечено:

"В будущем, если Кыргызстан предложит провести чемпионат мира по кокпару или международные турниры, мы готовы вести диалог. Ожидание ответного матча между двумя странами свидетельствует о растущем интересе к кокпару. Это радует и служит знаком того, что уровень нашего национального вида спорта поднялся на новую ступень".

Напомним предысторию. 12 сентября 2024 года на Всемирных играх кочевников во время финала игры по кокпару, в котором сборная Казахстана одержала победу над командой из Кыргызстана со счетом 5 : 4, произошел инцидент. После матча кыргызские игроки заявили, что игра была несправедливой.

16 сентября глава Федерации кок-бору Кыргызстана Рамис Жунусалиев предложил казахстанским спортсменам провести Кубок согласия 1 ноября на берегу Иссык-Куля. Приглашающая сторона заверила, что судить игру будут нейтральные судьи.