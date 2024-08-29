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Лионель Месси возобновил тренировки в составе своей команды

Футбол Возвращение Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 10:54 Фото: Instagram/leomessi
Лидер и капитан американского футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси вернулся к тренировочному процессу. Аргентинец не играл почти полтора месяца, сообщает Zakon.kz.

28 августа форвард клуба из Флориды приступил к занятиям на поле перед матчем с "Чикаго Файр" в рамках чемпионата МЛС. "Интер Майами" встретится с футболистами Чикаго 1 сентября на гостевой арене.

Аргентинский нападающий сейчас проходит восстановление после травмы голеностопа, которую он получил в ходе финального матча Кубка Америки-2024 против Колумбии.

О сроках возвращения Лионеля на поле передавали ряд аргентинских источников еще на прошлой неделе.   

Пока Месси лечился от травмы, его клуб первым заработал путевку в плей-офф нынешнего сезона МЛС.

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