Лионель Месси возобновил тренировки в составе своей команды

Лидер и капитан американского футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси вернулся к тренировочному процессу. Аргентинец не играл почти полтора месяца, сообщает Zakon.kz.

28 августа форвард клуба из Флориды приступил к занятиям на поле перед матчем с "Чикаго Файр" в рамках чемпионата МЛС. "Интер Майами" встретится с футболистами Чикаго 1 сентября на гостевой арене.

Messi returns to team training.



After over five weeks, he’s back with the rest for training ahead of the match against the Chicago Fire. pic.twitter.com/heT8zf3nJw — Lizzy Becherano (@lizzy_becherano) August 28, 2024

Аргентинский нападающий сейчас проходит восстановление после травмы голеностопа, которую он получил в ходе финального матча Кубка Америки-2024 против Колумбии.

О сроках возвращения Лионеля на поле передавали ряд аргентинских источников еще на прошлой неделе.

Пока Месси лечился от травмы, его клуб первым заработал путевку в плей-офф нынешнего сезона МЛС.