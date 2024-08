Лионель Месси возобновил тренировки в составе своей команды

28 августа форвард клуба из Флориды приступил к занятиям на поле перед матчем с "Чикаго Файр" в рамках чемпионата МЛС. "Интер Майами" встретится с футболистами Чикаго 1 сентября на гостевой арене.

Messi returns to team training.



After over five weeks, he’s back with the rest for training ahead of the match against the Chicago Fire. pic.twitter.com/heT8zf3nJw