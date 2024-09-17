На фоне возмущений Плющенко казахстанская фигуристка сняла новое видео

16 сентября экс-воспитанница академии Евгения Плющенко Софья Самоделкина опубликовала новое видео, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на шквал негодований, который изобилует в последние дни со стороны Евгения Плющенко, фигуристка продолжает осваивать казахстанский лед. На новом видео Самоделкина показала отрывок с тренировочного процесса.

Задумано так было или нет, но многих привлек гордо возвышающийся на катке флаг Казахстана. Именно на его фоне 17-летняя фигуристка показала один из элементов фигурного катания.

"Большая молодец, что решилась оставить скандальное болото и выбраться на сушу. Успехов!", – прокомментировал подписчик Самоделкиной Антон Фадеев.

Днями ранее Плющенко назвал уход Самоделкиной из его академии "некрасивым", но это еще не все: 2 сентября он и Яна Рудковская отсудили у другой экс-воспитанницы крупную сумму. Сама же Самоделкина 9 августа объявила о своем переходе в сборную Казахстана по фигурному катанию.