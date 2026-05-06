Спорт

"Кайрат" вдесятером вырвал победу на выезде у "Кайсара" в матче КПЛ-2026

Футбол Ничья Кайсар, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2026 21:45 Фото: Instagram/f.c.kairat
Несколько минут назад на "Кайсар Арене" завершился поединок перенесенного 20-го тура казахстанской Премьер-лиги, где кызылординский "Кайсар" принимал чемпиона страны – "Кайрат", сообщает Zakon.kz.

Заполненная местная арена стала свидетелем непредсказуемого матча, который держал в напряжении зрителей до последних секунд.

Гости в ранге фаворитов открыли счет уже на второй минуте, автором мяча стал Дастан Сатпаев. "Степные волки" местами тоже смотрелись неплохо и вскоре добились успеха.

Чтобы восстановить равновесие, им понадобилось 69 минут, когда прекрасным ударом издалека отметился капитан "Кайсара" Айбол Абикен.

Спустя время Дастан Сатпаев получил шанс вывести свою команду вперед, однако его удар с 11-метровой точки пришелся в штангу. А после этого невезения "Кайрат" вовсе остался в меньшинстве, с поля был удален Йако Оксанен.

Даже вдесятером алматинский коллектив не переставал атаковать и заслужил похвалы за минуту до финального свистка, когда Александр Мартынович забил решающий гол в этом поединке – 2:1.

Спустя секунды кызылординская дружина снова сравняла счет, однако арбитр не засчитал взятие ворот из-за игры рукой экс-звезды "Челси" Виктора Мозеса.

Для "Кайрата" это был первый из трех выездных матчей подряд чемпионата Казахстана, далее, 10 мая, у него визит в Жезказган к "Улытау".

Команда Нуркена Мазбаева в прошлом туре сенсационно дома переиграла одного из фаворитов сезона "Елимай" (1:0).

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
