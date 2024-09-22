Баскетболисты "Астаны" начали новый сезон с поражения
Фото: пресс-служба БК "Астана"
Баскетбольный клуб "Астана" с поражения начал сезон в Единой лиге ВТБ, сообщает Zakon.kz.
Встреча проходила во дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова в Астане 22 сентября. Первый матч в сезоне столичный клуб провел против российской команды "Нижний Новгород" из одноименного города. Гости сразу же повели в счете и подопечные Фотиоса Такианоса взяли на себя роль догоняющих.
Игра завершилась со счетом 62:90.
А астанинский "Барыс" сыграл с подольским "Витязем" в выездном матче Континентальной хоккейной лиги.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript