Баскетболисты "Астаны" начали новый сезон с поражения

Баскетбольный клуб "Астана" с поражения начал сезон в Единой лиге ВТБ, сообщает Zakon.kz.

Встреча проходила во дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова в Астане 22 сентября. Первый матч в сезоне столичный клуб провел против российской команды "Нижний Новгород" из одноименного города. Гости сразу же повели в счете и подопечные Фотиоса Такианоса взяли на себя роль догоняющих.

Игра завершилась со счетом 62:90.

А астанинский "Барыс" сыграл с подольским "Витязем" в выездном матче Континентальной хоккейной лиги.