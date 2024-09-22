"Туран" одолел "Кызылжар" в матче 21-го тура КПЛ

В матче 21-го тура Казахстанской Премьер-лиги "Туран" дома сыграл с петропавловским "Кызылжаром", сообщает Zakon.kz.

Уже на пятой минуте дальним ударом забил сербский футболист, полузащитник казахстанского клуба "Туран" Никола Цуцкич. После этого на поле была равная игра, команды имели несколько шансов забить, но не случилось. Счет – 1:0.

Теперь у "Турана" стало 19 очков, и он сравнялся с "Кызылжаром", обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы.

"Туран" – "Кызылжар" 1:0 (1:0):

Цуцкич 5 (1:0).

Ранее в матче 21-го тура казахстанской Премьер-лиги карагандинский "Шахтер" дома сыграл с семейским "Елимаем", который и стал победителем встречи. Теперь у "Елимая" стало 37 очков и он вышел в лидеры турнирной таблицы, "Шахтер" с девятью баллами идет последним.