"Ман Сити" проиграл впервые в сезоне АПЛ и отдал лидерство "Ливерпулю"

Действующий чемпион Англии, клуб "Манчестер Сити", впервые уступил в нынешнем сезоне Премьер-лиги. Команду Хосепа Гвардиолы огорчил скромный коллектив "Борнмут", который выиграл у себя дома со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

Хозяева поля открыли счет уже на 9-й минуте поединка, отличился Энтойн Семеньо. Во втором тайме Эванилсон увеличил преимущество "Борнмута".

У "горожан" Йошко Гвардиол сумел отыграть только один мяч.

Тем самым прервана серия "Манчестер Сити" из 32 встреч без поражений в АПЛ, включая игры и нынешнего сезона.

В последний раз команда Гвардиолы терпела неудачу в английском чемпионате 6 декабря 2023 года, когда не могли одолеть на выезде "Астон Виллу" (0:1).

Фото: Instagram/mancity

К тому же "небесно-голубые" впервые проиграли два матча подряд за один год. 30 октября их огорчили футболисты "Тоттенхэма" (0:1) в 1/8 финала Кубка Английской лиги.

Осечкой действующего чемпиона Англии воспользовался "Ливерпуль", который одержал волевую победу над "Брайтоном" (2:1) и вышел на первое место в таблице.

На гол Ферди Кадыоглу "мерсисайдцы" ответили точным ударом Коди Гакпо и Мохамеда Салаха.

"Красные" сейчас накопили 25 очков, два балла уступает "Ман Сити" (23 балла), далее идут "Ноттингем Форест" (19) и "Арсенал" (18).

Тем временем "Манчестер Юнайтед", который 3 ноября встречается дома с "Челси", получил нового главного тренера.