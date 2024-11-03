"Ман Сити" проиграл впервые в сезоне АПЛ и отдал лидерство "Ливерпулю"
Хозяева поля открыли счет уже на 9-й минуте поединка, отличился Энтойн Семеньо. Во втором тайме Эванилсон увеличил преимущество "Борнмута".
У "горожан" Йошко Гвардиол сумел отыграть только один мяч.
Тем самым прервана серия "Манчестер Сити" из 32 встреч без поражений в АПЛ, включая игры и нынешнего сезона.
В последний раз команда Гвардиолы терпела неудачу в английском чемпионате 6 декабря 2023 года, когда не могли одолеть на выезде "Астон Виллу" (0:1).
Фото: Instagram/mancity
К тому же "небесно-голубые" впервые проиграли два матча подряд за один год. 30 октября их огорчили футболисты "Тоттенхэма" (0:1) в 1/8 финала Кубка Английской лиги.
Осечкой действующего чемпиона Англии воспользовался "Ливерпуль", который одержал волевую победу над "Брайтоном" (2:1) и вышел на первое место в таблице.
На гол Ферди Кадыоглу "мерсисайдцы" ответили точным ударом Коди Гакпо и Мохамеда Салаха.
"Красные" сейчас накопили 25 очков, два балла уступает "Ман Сити" (23 балла), далее идут "Ноттингем Форест" (19) и "Арсенал" (18).
Тем временем "Манчестер Юнайтед", который 3 ноября встречается дома с "Челси", получил нового главного тренера.