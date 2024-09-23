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"Байер" в очередной раз одержал волевую и невероятную победу

Футбол Победа Байера, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 16:03 Фото: Instagram/Bayer04fussball
Действующий чемпион Бундеслиги, "Байер", в ходе игр 4-го тура немецкого первенства по футболу снова заставил понервничать своих болельщиков. Клуб из Леверкузена в поединке против "Вольфсбурга" все-таки сумел победить соперника, проигрывая по ходу встречи три раза, сообщает Zakon.kz.

22 сентября "фармацевты" на своей домашней арене принимали "Вольфсбург" и уже на пятой минуте поединка уступали гостям.

10 минут спустя хозяева поля сравняли счет, отличился Флориан Виртц. Спустя время Джонатан Та вывел "Байер" вперед. Однако "Вольфсбург" в конце первого тайма восстановил равновесие, а затем снова вырвался вперед, благодаря удачным действиям Себастиана Борнау и Маттиаса Сванберга.

  

Сразу после перерыва эквадорец Пьеро Инкапье в третий раз сравнял результат на табло. А решающий гол в добавленное ко второму тайму время забил нигериец Виктор Бонифасе и принес третью победу "аптекарям" в новом сезоне.

Волевые успехи стали визитной карточкой команды Хаби Алонзо.

Поможет ли такой стиль игры "Байеру" 28 сентября, когда они поедут в гости к лидеру Бундеслиги – "Баварии", которая в 4-м туре разгромила "Вердер" (5:0)?

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