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"Елимай" и "Астана" включились в чемпионскую гонку КПЛ-2024

Футбол 5 Фаворитов КПЛ, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 09:57 Фото: Instagram/fca.astana
В минувшие выходные завершились игры 21-го тура казахстанского первенства по футболу среди команд Премьер-лиги, и по его результатам еще два клуба увеличили свои шансы на получение высших медалей турнира в нынешнем сезоне, сообщает Zakon.kz.

Центральный матч всего тура прошел в Шымкенте, где действующий чемпион страны "Ордабасы" был разгромлен футболистами "Астаны" со счетом 4:2. Тем самым столичный коллектив внезапно включился в чемпионскую гонку нынешнего сезона.

Здесь надо учитывать, что у подопечных Григория Бабаяна по сравнению с другими командами меньше сыгранных матчей. И при удачном раскладе они вскоре могут ворваться и в призовую тройку, несмотря на нынешнее пятое место в турнирной таблице.

Пока "Астана" пробивается на верхние ступени, там лидером после игр 21-го тура оказался "Елимай". Команда из Семея с третьего места прыгнула на первое, обыграв на выезде карагандинский "Шахтер" – 2:1.

Из предыдущей тройки фаворитов турнирной таблицы победу одержал только "Кайрат", который минимально обыграл дома кызылординский "Кайсар" – 1:0.

Один из главных претендентов на титул нынешнего чемпионата, "Актобе", был бит в гостях костанайским "Тоболом" – 3:0.

Таким образом, за пять туров до окончания КПЛ-2024 на главный трофей сезона претендуют пять команд.

В рамках 21-го тура порадовал своих болельщиков "Туран" из Туркестанской области, который сумел переиграть "Кызылжар" из Петропавловска – 1:0.

Фанаты с нетерпением ждут начала матчей 22-го тура, где 27 сентября пройдет южное дерби между "Ордабасы" и "Тураном".

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