Спорт

ФК "Интер" единолично возглавил турнирную таблицу серии А

Футбол Лидер Серии А, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 14:15 Фото: Instagram/inter
Прошедшей ночью в итальянском футбольном чемпионате завершились игры 19-го тура, по итогам которых "Интер" на три очка оторвался от своих земляков из "Милана" в турнирной таблице, сообщает Zakon.kz.

Стоит подчеркнуть, что "россонери" сами позволили "нерадзурри" убежать от них в таблице итальянского первенства.

Подопечные Массимилиано Аллегри минувшей ночью дома не смогли обыграть "Дженоа" (1:1). При этом хозяева поля чудом сами избежали поражения на последних секундах этой встречи благодаря голу Рафаэля Леау.

В свою очередь "Интернационале" днем ранее в гостях была сильнее "Пармы" со счетом 2:0.

Тем самым "черно-синие" лидируют в чемпионате Италии с активом в 42 очка. Далее следуют "Милан" (39) и "Наполи" (38).

Здесь также нужно упомянуть, что команда Кристиану Киву за последние несколько недель одержала шестую подряд победу в Серии А.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
