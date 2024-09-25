У судьи на матче Кубка Италии взорвался баллончик

У футбольного судьи, который обслуживал матч Кубка Италии, взорвался баллончик с исчезающим спреем. Разбрызганная пена покрыла небольшой участок поля во время первого тайма, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Corriere dello Sport, данный курьезный случай произошел вечером 24 сентября во время матча 1/16 финала Кубка Италии между командами "Лечче" и "Сассуоло". Героем этой истории стал главный арбитр Этторе Джардиньеро.

В одном из игровых эпизодов рефери случайно выронил специальный судейский баллончик, которым отмечали место пробития штрафных ударов. Спустя секунды после падения на землю баллончик внезапно взорвался, выпустив облако белой пены, заполнившее небольшую часть поля.





Судья вынужден был прервать матч на несколько минут, вызвав смех публики на трибуне. Организаторы данного поединка быстро заменили баллончик и игру продолжили. Тогда победу одержал "Сассуоло" со счетом 2:0.

В ночь на 25 сентября свой матч 1/16 финала Кубка Италии провел сенсационный лидер турнирной таблицы Серии А ФК "Торино".

Команда Паоло Ваноли не смогла пройти в следующий раунд турнира, проиграв у себя дома "Эмполи" – 0:2.

