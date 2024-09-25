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Экс-звезда "Реала" и "МЮ" Варан прощается с футболом

Футбол Завершение Карьеры, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 16:05 Фото: Instagram/raphaelvarane
25 сентября французский футболист Рафаэль Варан объявил о завершении карьеры. Знаменитый игрок 4 раза побеждал в Лиге чемпионов с мадридским "Реалом", а также становился победителем ЧМ-2018 в России, сообщает Zakon.kz.

Эту новость распространил сам футболист на своей странице в Instagram. Вероятнее всего, 31-летний защитник принял решение закончить профессиональную карьеру из-за постоянных травм, которые он получил за последнее время.

"Говорят, что все хорошее когда-нибудь заканчивается. В своей карьере я принимал множество вызовов, преодолевал их раз за разом, и почти все из них казались невозможными. Невероятные эмоции, особые моменты и воспоминания, которые останутся на всю жизнь. Размышляя об этих моментах, я с огромной гордостью и чувством удовлетворения объявляю о своем уходе из игры, которую мы все любим".Рафаэль Варан

Летом 2024 года бывший игрок "Реала" и "Манчестер Юнайтед" перешел в итальянскую команду "Комо", где дебютировал в матче Кубка Италии против "Сампдории". Тогда он сыграл только половину первого тайма и был заменен из-за травмы. 

В бытность игроком королевского клуба Варан трижды выигрывал Ла Лигу, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА, 4 раза становился победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. А в составе "красных дьяволов" Рафаэль брал Кубок Англии и Кубок Лиги. 

В качестве защитника сборной Франции он стал победителем мундиаля 2018 года, а спустя три года отпраздновал победу в Лиге наций. 

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