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Ведущий полузащитник "Реала" прощается с футболом

Футбол завершение карьеры, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 11:26 Фото: Instagram/realmadrid
Знаменитый немецкий футболист мадридского "Реала" Тони Кроос планирует завершить свою карьеру после Евро-2024. Чемпион мира 2014 года пять раз выиграл Лигу чемпионов в составе "сливочных", сообщает Zakon.kz.

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21 мая 34-летний полузащитник распространил информацию, что попрощается с футболом после чемпионата Европы, который пройдет нынешним летом на его Родине.

"10 сезон в составе "Реала" будет моим последним сезоном в Мадриде. Хочу завершить карьеру здесь. Очень важное решение. Именно поэтому его было не так просто озвучить. Но решение принято. Теперь я могу понять чувство счастья с одной стороны и грусти – с другой. Отныне у меня есть только одна главная мысль: вперед за 15-м кубком Лиги чемпионов. Ала Мадрид".Тони Кроос

Кроос начал карьеру в "Баварии", где выступал с 2007 по 2014 год, затем ушел в "Реал". В Мюнхене он трижды становился чемпионом Германии, три раза выиграл Кубок страны и два раза брал Суперкубок. 

Услышав новость про уход немца, много знаменитостей выразили свои добрые слова напутствия.

"Гений. Это самое близкое слово, чтобы охарактеризовать Тони. И все же это очень далеко от того, чего ты заслуживаешь. Это печальный день для меня и всего Мадрида. Но это ужасный день для футбола. Грустно знать, что скоро ты уйдешь от нас. Ты мог бы сделать еще очень, очень многое. Но я понимаю тебя. Спасибо тебе за каждый урок, за каждое наставление и за то, что помог мне многому научиться за эти годы. Мы любим тебя, идем за 15-й победой в ЛЧ ради тебя. Ты замечательный человек, Тони Кроос".Игрок "Реала" Винисиус Жуниор

Тони в составе "Галактикос" 4 раза выиграл Ла Лигу и Суперкубок Испании, один раз стал обладателем Кубка.

"Спасибо за все, Тони. Для меня было большой честью делить поле с тобой. Всего наилучшего в будущем".Криштиану Роналду

Немецкий хавбек пять раз поднимал трофей Лиги чемпионов: один раз в составе "Баварии" и четыре с "Реалом". Столько же раз ему покорялся Суперкубок Европы. Вдобавок у него шесть титулов на клубном чемпионате мира.

"Тони Кроос – один из величайших футболистов в истории нашего клуба. Команда навсегда останется его домом".Президент "Реала" Флорентино Перес

В составе сборной Германии Кроос завоевал золотые медали ЧМ-2014, а также удостоился "бронзы" мирового первенства 2010 года.

"Дорогой Тони, очень тяжело писать эти слова. Футбольный мир грустит из-за ухода исторического игрока. Друг, ты – легенда "Реала". Мне очень нравилось играть вместе с тобой. Для меня было честью делить с тобой центр поля. У тебя есть качества, делающие тебя уникальным и особенным игроком, второго Тони Крооса больше никогда не будет. Незабываемые вечера, титулы, магия "Сантьяго Бернабеу", мы никогда не забудем эти золотые времена в клубе всей нашей жизни. Ты добился всего, но осталось еще кое-что. Вместе идем за 15-м Кубком ЛЧ. Я буду скучать по тебе, мой друг".Игрок "Реала" Лука Модрич

Последним турниром для полузащитника королевского клуба и сборной Германии будет Евро-2024. 

1 июня Тони Кроос может выиграть Лигу чемпионов в шестой раз в своей карьере, если "Реал" в финале обыграет дортмундскую "Боруссию" на знаменитой британской арене "Уэмбли".

Между тем на этот решающий поединок команда Карло Анчелотти выйдет без своего ведущего французского полузащитника Орельена Тчуамени.

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