Легенда мирового футбола подверг критике звезду "Реала" Винисиуса

В преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА между мюнхенской "Баварией" и мадридским "Реалом" экс-обладатель звания лучшего футболиста мира Лотар Маттеус раскритиковал "сливочных" и особенно его бразильскую звезду, сообщает Zakon.kz.

65-летний ветеран немецкого и мирового футбола в эфире Sky 90 резко высказался в адрес форварда "Реала" – Винисиуса Жуниора, отметив его поведение на поле.

"Винисиус, конечно, отличный игрок, но он без конца провоцирует. А когда против него жестко играют на поле, он только и делает, что жалуется и ноет. Это типичное поведение для него. Также считаю неприемлемым поступок клуба из Мадрида за их бойкотирование церемонии вручения "Золотого мяча-2024". Из уважения к соперникам, командам и игрокам так нельзя делать. Клуб, добившийся больших успехов и имеющий поистине великую историю, теряет часть своего престижа". Лотар Маттеус

Маттеус является чемпионом мира 1990 года в составе сборной Германии, признан рекордсменом по количеству матчей, проведенных в майке Бундестим (150). В 1991 году немецкий защитник был назван лучшим игроком мира.

Он один из шести футболистов планеты, который участвовал в пяти чемпионатах мира подряд.