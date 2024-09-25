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Фанат получил денежный штраф за вылитую кружку пива в лицо арбитра

Фанат получил денежный штраф за вылитую кружку пива в лицо арбитра, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 18:20 Фото: pexels
Немецкий футбольный болельщик заплатит судье 1500 евро за то, что облил его кружкой пива в матче 3-го дивизиона Германии. Изначальный иск арбитра в размере 25 000 евро не был удовлетворен, сообщает Zakon.kz.

Как передает Bild, вся эта история произошла еще весной прошлого года, когда один из болельщиков клуба третьего дивизиона "Цвиккау" выплеснул кружку пива в лицо арбитру Николасу Винтеру, когда тот направлялся в раздевалку в перерыве матча против "Рот-Вайсс Эссен".

После этого инцидента судья отменил матч, а спустя время подал на фаната в суд.

Футбол Штраф Фанату, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 18:20

Фото: pixabay

По решению суда подсудимый признал свою вину. Он "значительно превысил" допустимые пределы свободы выражения своего мнения.

Требования истца изначально составляли 25 000 евро в качестве компенсации морального ущерба. Но суд не согласился с таким запросом и выставил штраф обвиняемому в размере 1500 евро.

Тем временем Бразилия и Украина стали первыми четвертьфиналистами ЧМ-2024 по футзалу.

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