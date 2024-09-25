Фанат получил денежный штраф за вылитую кружку пива в лицо арбитра
Как передает Bild, вся эта история произошла еще весной прошлого года, когда один из болельщиков клуба третьего дивизиона "Цвиккау" выплеснул кружку пива в лицо арбитру Николасу Винтеру, когда тот направлялся в раздевалку в перерыве матча против "Рот-Вайсс Эссен".
После этого инцидента судья отменил матч, а спустя время подал на фаната в суд.
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По решению суда подсудимый признал свою вину. Он "значительно превысил" допустимые пределы свободы выражения своего мнения.
Требования истца изначально составляли 25 000 евро в качестве компенсации морального ущерба. Но суд не согласился с таким запросом и выставил штраф обвиняемому в размере 1500 евро.
Тем временем Бразилия и Украина стали первыми четвертьфиналистами ЧМ-2024 по футзалу.