Футболист "Лейпцига" попрощался с фанатами и подарил им 4444 литра пива

В прошедшие выходные на стадионе немецкого футбольного клуба "РБ Лейпциг" прошла церемония прощания словенского полузащитника Кевина Кампля с командой и его болельщиками, сообщает Zakon.kz.

Как передает официальный сайт Бундеслиги, вся процедура прошла перед домашним матчем с "Баварией", где Кевин Кампль высказал эмоциональную речь и плюс сделал презент своим фанатам в качестве 4444 литров пива.

"Дорогие болельщики, хочу поблагодарить вас за восемь с половиной замечательных лет, которые провел здесь. Вы подарили мне дом, чувствовал себя очень комфортно, в том числе со своей семьей. Этот стадион был моей гостиной, вы всегда поддерживали меня. Мы праздновали успехи, преодолевали трудности, но всегда были единым целым. Я чрезвычайно благодарен вам за то, что вы всегда видели во мне одного из вас". Кевин Кампль

Подобный жест был адресован в знак благодарности болельщикам, а объем подаренного хмельного напитка объясняется тем, что выступал за этот клуб под 44-м номером.

Как пишут ряд СМИ, Кампль решил приостановить карьеру после смерти своего брата.

На данный час "РБ Лейпциг" входит в топ-5 лучших клубов Германии и борется за медали текущего сезона.

С другой стороны, 19-летний вингер клуба из Лейпцига Ян Диоманде в последнее время привлек внимание крупнейших футбольных клубов Европы.

