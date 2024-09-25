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Бразилия и Украина стали первыми четвертьфиналистами ЧМ-2024 по футзалу

Футзал ЧМ-2024 Четвертьфинал, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 09:49 Фото: Instagram/brfutsal
В Узбекистане продолжается мировое первенство по футзалу, и уже определились две сборные, которые завоевали путевки в стадию 1/4 финала. Это команды Бразилии и Украины, сообщает Zakon.kz.

Первую путевку в четвертьфинал текущих состязаний заработали футзалисты Бразилии. Самая титулованная сборная мира по футзалу, на счету которой пять золотых медалей мировых первенств, в 1/8 финала турнира разгромила представителей Коста-Рики со счетом 5:0.

Вслед за южноамериканцами первую стадию плей-офф узбекских соревнований прошла и команда Украины, которая обыграла Нидерланды – 3:1.

Теперь на пути к полуфиналу Бразилия ждет победителя матча Иран – Марокко, а украинцы ждут окончания встречи Испания – Венесуэла.


Что касается сборной Казахстана, то подопечные Кака ждут своего противостояния в 1/8 финала против Португалии, которое пройдет 26 сентября (начало – в 20:00 по казахстанскому времени).

Наша дружина в заключительной игре группового этапа переиграла Новую Зеландию – 10:0 – и со второго места пробилась в плей-офф ЧМ-2024.

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