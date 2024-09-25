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Кто из борцов женской и мужской сборных представит Казахстан на чемпионате мира

Борцы Казахстана на ЧМ, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 02:40 Фото: НОК РК
С 28 по 31 октября в Тиране (Албания) пройдет чемпионат мира по видам борьбы в неолимпийских весовых категориях. На сегодняшний день определились составы вольников и женской команды, сообщает Zakon.kz.

По информации НОК РК, честь Казахстана будут отстаивать следующие спортсмены:

Женская борьба

  • До 55 кг: Зульфия Яхьярова
  • До 59 кг: Диана Каюмова
  • До 65 кг: Ирина Казюлина
  • До 72 кг: Жамиля Бакбергенова

Мужская борьба

  • До 61 кг: Асыл Айтакын
  • До 70 кг: Нуркожа Кайпанов
  • До 79 кг: Даулет Ергеш
  • До 92 кг: Нурдаулет Бекенов

Ранее стало известно, что экс-тренер ЦСКА, "Сочи" и "Нефтехимика" возглавил "Барыс".

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