Кто из борцов женской и мужской сборных представит Казахстан на чемпионате мира

Фото: НОК РК

С 28 по 31 октября в Тиране (Албания) пройдет чемпионат мира по видам борьбы в неолимпийских весовых категориях. На сегодняшний день определились составы вольников и женской команды, сообщает Zakon.kz.

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