Кто из борцов представит Казахстан на чемпионате мира в Албании

Фото: НОК РК

В конце октября в Тиране (Албания) пройдет чемпиона мира по видам борьбы в неолимпийских весовых категориях. На сегодняшний день известны составы всех трех команд Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: