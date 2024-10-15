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Кто из борцов представит Казахстан на чемпионате мира в Албании

Кто представит Казахстан на чемпионате мира в Албании , фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 04:21 Фото: НОК РК
В конце октября в Тиране (Албания) пройдет чемпиона мира по видам борьбы в неолимпийских весовых категориях. На сегодняшний день известны составы всех трех команд Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По информации НОК РК, нашу страну представят следующие спортсмены:

Женская борьба

  • До 55 кг: Зульфия Яхьярова
  • До 59 кг: Диана Каюмова
  • До 65 кг: Ирина Казюлина
  • До 72 кг: Жамиля Бакбергенова

Вольная борьба

  • До 61 кг: Асыл Айтакын
  • До 70 кг: Нуркожа Кайпанов
  • До 79 кг: Даулет Ергеш
  • До 92 кг: Нурдаулет Бекенов

Греко-римская борьба

  • До 55 кг: Исхар Курбаев
  • До 63 кг: Ержет Жарылкасын
  • До 72 кг: Мейржан Шермаханбет
  • До 82 кг: Евгений Поливадов

Чемпионат пройдет в этом году с 28 по 31 октября.

К слову, о других новостях спорта. Молодежные сборные Казахстана и Шотландии 15 октября провели матч отборочного турнира чемпионата Европы U21 2025 года.

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