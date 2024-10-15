Кто из борцов представит Казахстан на чемпионате мира в Албании
Фото: НОК РК
В конце октября в Тиране (Албания) пройдет чемпиона мира по видам борьбы в неолимпийских весовых категориях. На сегодняшний день известны составы всех трех команд Казахстана, сообщает Zakon.kz.
По информации НОК РК, нашу страну представят следующие спортсмены:
Женская борьба
- До 55 кг: Зульфия Яхьярова
- До 59 кг: Диана Каюмова
- До 65 кг: Ирина Казюлина
- До 72 кг: Жамиля Бакбергенова
Вольная борьба
- До 61 кг: Асыл Айтакын
- До 70 кг: Нуркожа Кайпанов
- До 79 кг: Даулет Ергеш
- До 92 кг: Нурдаулет Бекенов
Греко-римская борьба
- До 55 кг: Исхар Курбаев
- До 63 кг: Ержет Жарылкасын
- До 72 кг: Мейржан Шермаханбет
- До 82 кг: Евгений Поливадов
Чемпионат пройдет в этом году с 28 по 31 октября.
К слову, о других новостях спорта. Молодежные сборные Казахстана и Шотландии 15 октября провели матч отборочного турнира чемпионата Европы U21 2025 года.
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