Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Экс-тренер ЦСКА, "Сочи" и "Нефтехимика" возглавил "Барыс"

Экс-тренер ЦСКА, &quot;Сочи&quot; и &quot;Нефтехимика&quot; возглавил &quot;Барыс&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 19:35 Фото: hcbarys.kz
Вячеслав Буцаев 25 сентября стал новым главным тренером столичного клуба "Барыс", сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе хоккейного клуба, соглашение со специалистом будет действовать до конца текущего сезона.

"В качестве игрока Буцаев становился олимпийским чемпионом и чемпионом мира, а также выигрывал чемпионаты России и Швеции. Помимо этого, за его плечами более 130 матчей в Национальной хоккейной лиге", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в качестве главного тренера в КХЛ Вячеслав Геннадьевич возглавлял ЦСКА, "Сочи" и "Нефтехимик". Последним местом работы специалиста был "Витязь", с которым он вышел в плей-офф КХЛ в сезоне 2022-23 годов.


"В тренерский штаб Буцаева войдут Евгений Королев, Талгат Жайлауов, Олег Ромашко, Андрей Шаянов, Кирилл Легчаков и Сергей Тамбулов", – рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в связи с неудовлетворительными результатами столичной команды "Барыс" на старте нового сезона Континентальной хоккейной лиги было принято решение назначить исполняющим обязанности главного тренера Евгения Королева вместо Дэвида Немировски. 

Читайте также

Фанат получил денежный штраф за вылитую кружку пива в лицо арбитра
Фанат получил денежный штраф за вылитую кружку пива в лицо арбитра
Футбол Самый лучший матч
Эксперты выявили самый лучший матч в истории сборной Аргентины по футболу
Жансая Абдумалик заинтриговала возвращением в мир шахмат
Жансая Абдумалик заинтриговала возвращением в мир шахмат
Диана Абдуллаева
Барыс 2024 год Хоккей Назначения
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Квишинг, новый вид мошенничества
Новый вид мошенничества – квишинг
Токаев поручил срочно наказать виновных в избиении солдата
Токаев поручил срочно наказать виновных в избиении солдата Нацгвардии в тамбуре поезда
Пустой класс, пустые классы, школьный кабинет, школа, дистанционное обучение, удаленная учеба, удаленка
Во всех школах Казахстана пройдут собрания: что случилось
Кто из знаков зодиака является любимчиком Вселенной
Кто из знаков зодиака является любимчиком Вселенной
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: