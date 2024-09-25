Экс-тренер ЦСКА, "Сочи" и "Нефтехимика" возглавил "Барыс"

Вячеслав Буцаев 25 сентября стал новым главным тренером столичного клуба "Барыс", сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе хоккейного клуба, соглашение со специалистом будет действовать до конца текущего сезона.

"В качестве игрока Буцаев становился олимпийским чемпионом и чемпионом мира, а также выигрывал чемпионаты России и Швеции. Помимо этого, за его плечами более 130 матчей в Национальной хоккейной лиге", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в качестве главного тренера в КХЛ Вячеслав Геннадьевич возглавлял ЦСКА, "Сочи" и "Нефтехимик". Последним местом работы специалиста был "Витязь", с которым он вышел в плей-офф КХЛ в сезоне 2022-23 годов.





"В тренерский штаб Буцаева войдут Евгений Королев, Талгат Жайлауов, Олег Ромашко, Андрей Шаянов, Кирилл Легчаков и Сергей Тамбулов", – рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в связи с неудовлетворительными результатами столичной команды "Барыс" на старте нового сезона Континентальной хоккейной лиги было принято решение назначить исполняющим обязанности главного тренера Евгения Королева вместо Дэвида Немировски.