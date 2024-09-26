Дисквалифицированный за допинг тяжелоатлет из Казахстана выступил на ЧМ

Дисквалифицированный за допинг тяжелоатлет из Казахстана выступил на чемпионате мира среди юниоров. Это соревнование стало для него вторым после отбытия наказания, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, в испанском Леоне, где идет юниорский чемпионат мира по тяжелой атлетике, у штангистов завершилось противостояние в весовой категории до 96 кг. В группе Б лучший результат показал американец Тимоти Ален Дэвис.

По итогам двух упражнений он поднял 338 кг (150+188), опередив в борьбе за временное лидерство хозяина помоста Эки Лизасо Брингаса (147+181=328) и австралийца Ноа Милфорда (138+188=326).

Казахстан здесь представил Матвей Макрушин, который занял шестое место. Ему покорились скромные 311 кг (140+171).

19-летний талдыкорганец совсем недавно вернулся в спорт. Длительный перерыв был связан с двухлетней дисквалификацией за допинг.

Ранее стало известно, кто из борцов женской и мужской сборной представит Казахстан на чемпионате мира.

