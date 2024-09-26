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Дисквалифицированный за допинг тяжелоатлет из Казахстана выступил на ЧМ

Дисквалифицированный за допинг тяжелоатлет из Казахстана выступил на ЧМ, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 05:18 Фото: из личного архива спортсмена
Дисквалифицированный за допинг тяжелоатлет из Казахстана выступил на чемпионате мира среди юниоров. Это соревнование стало для него вторым после отбытия наказания, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, в испанском Леоне, где идет юниорский чемпионат мира по тяжелой атлетике, у штангистов завершилось противостояние в весовой категории до 96 кг. В группе Б лучший результат показал американец Тимоти Ален Дэвис.

По итогам двух упражнений он поднял 338 кг (150+188), опередив в борьбе за временное лидерство хозяина помоста Эки Лизасо Брингаса (147+181=328) и австралийца Ноа Милфорда (138+188=326).

Казахстан здесь представил Матвей Макрушин, который занял шестое место. Ему покорились скромные 311 кг (140+171).

19-летний талдыкорганец совсем недавно вернулся в спорт. Длительный перерыв был связан с двухлетней дисквалификацией за допинг.

Ранее стало известно, кто из борцов женской и мужской сборной представит Казахстан на чемпионате мира.

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