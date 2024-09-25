Кто из борцов женской и мужской сборной представит Казахстан на чемпионате мира
Фото: НОК РК
С 28 по 31 октября в Тиране (Албания) пройдет чемпионат мира по видам борьбы в неолимпийских весовых категориях. На сегодняшний день определились составы вольников и женской команды, сообщает Zakon.kz.
По информации НОК РК, честь Казахстана будут отстаивать следующие спортсмены:
Женская борьба
- До 55 кг: Зульфия Яхьярова
- До 59 кг: Диана Каюмова
- До 65 кг: Ирина Казюлина
- До 72 кг: Жамиля Бакбергенова
Мужская борьба
- До 61 кг: Асыл Айтакын
- До 70 кг: Нуркожа Кайпанов
- До 79 кг: Даулет Ергеш
- До 92 кг: Нурдаулет Бекенов
Ранее стало известно, что экс-тренер ЦСКА, "Сочи" и "Нефтехимика" возглавил "Барыс".
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