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Венесуэла отправила домой одного из главных фаворитов ЧМ-2024 по футзалу

Футзал Сенсация ЧМ-2024, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 10:40 Фото: fifa.com
25 сентября состоялись два матча стадии 1/8 финала на чемпионате мира по футзалу в Узбекистане, в одном из которых сборная Венесуэлы сенсационно выбила из турнира двукратных чемпионов мира – испанцев, сообщает Zakon.kz.

Южноамериканцы открыли счет во встрече с "красной фурией" на седьмой минуте благодаря прицельному удару своего вратаря Хосе Вильялобоса.

Семикратные чемпионы Европы сумели восстановить равновесие после перерыва, отличился Рауль Гомес. Перед финальным свистком Виктор Карреньо оформил первую сенсацию на ЧМ-2024 и завоевал для Венесуэлы исторический выход в четвертьфинал текущих состязаний.

Тем самым Венесуэла прошла Испанию – 2:1 – и теперь в четвертьфинале сыграет с Украиной, которая ранее обыграла Нидерланды. В другом поединке 1/8 финала Парагвай был сильнее Афганистана – 3:1 (ОТ).

Первым четвертьфиналистом мирового первенства стали бразильцы, которые немного ранее разгромили Коста-Рику (5:0). Пенткампионов теперь ждет матч за выход в полуфинал, где их соперником станет победитель противостояния Иран – Марокко, который пройдет 26 сентября.

В этот же день казахстанская дружина сразится с действующими чемпионами мира из Португалии (начало – в 20:00).

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