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Определены место и дата всех четвертьфиналов ЧМ-2024 по футзалу

Футзал Расписание 1/4 финала, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2024 09:01 Фото: Instagram/kff_team_futsal
27 сентября завершились два последних матча стадии 1/8 финала на мировом первенстве по футзалу в Узбекистане. По исходу одной из этих встреч стал известен будущий соперник Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как и предполагалось, путевку в полуфинал ЧМ-2024 наши футзалисты разыграют с командой Аргентиной. Южноамериканцы в поединке 1/8 финала обыграли представителей Хорватии со счетом 2:0.

 

Еще одно место в четвертьфинале нынешнего турнира досталось представителям Франции, которые переиграли футзалистов Таиланда – 5:2.

Футзал 1/4 финала ЧМ-2024, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2024 09:01

Фото: Instagram/afaseleccion

Таким образом, четвертьфинальные пары ЧМ-2024 составлены следующим образом:

Бразилия – Марокко (29 сентября, Бухара, начало – в 17:30).

Украина – Венесуэла (29 сентября, Ташкент, в 20:00).

Франция – Парагвай (30 сентября, Бухара, в 17:30).

Казахстан – Аргентина (30 сентября, Ташкент, в 20:30).

Футзал 1/4 финала ЧМ-2024, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2024 09:01

Фото: Instagram/kff_team_futsal

Как известно, 26 сентября казахстанская сборная в героической битве узбекского турнира победила действующих чемпионов мира, Португалию, со счетом 2:1.

И после этого поединка главный тренер нашей дружины назвал эту победу заслугой всего Казахстана.

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