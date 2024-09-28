Определены место и дата всех четвертьфиналов ЧМ-2024 по футзалу

27 сентября завершились два последних матча стадии 1/8 финала на мировом первенстве по футзалу в Узбекистане. По исходу одной из этих встреч стал известен будущий соперник Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как и предполагалось, путевку в полуфинал ЧМ-2024 наши футзалисты разыграют с командой Аргентиной. Южноамериканцы в поединке 1/8 финала обыграли представителей Хорватии со счетом 2:0.

Еще одно место в четвертьфинале нынешнего турнира досталось представителям Франции, которые переиграли футзалистов Таиланда – 5:2.





Фото: Instagram/afaseleccion

Таким образом, четвертьфинальные пары ЧМ-2024 составлены следующим образом:

Бразилия – Марокко (29 сентября, Бухара, начало – в 17:30).

Украина – Венесуэла (29 сентября, Ташкент, в 20:00).

Франция – Парагвай (30 сентября, Бухара, в 17:30).

Казахстан – Аргентина (30 сентября, Ташкент, в 20:30).





Фото: Instagram/kff_team_futsal

Как известно, 26 сентября казахстанская сборная в героической битве узбекского турнира победила действующих чемпионов мира, Португалию, со счетом 2:1.

И после этого поединка главный тренер нашей дружины назвал эту победу заслугой всего Казахстана.