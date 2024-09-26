Известны результаты первых матчей стартового тура Лиги Европы по футболу

25 сентября прошли девять игр первого тура Лиги Европы УЕФА сезона-2024/25, где было зафиксировано несколько неожиданных результатов от фаворитов нынешнего турнира, сообщает Zakon.kz.

Своими показателями огорчили болельщиков в первую очередь уже известные футбольные клубы наподобие "Манчестер Юнайтед", "Динамо-Киев" и "Порту".

После завершившихся встреч накануне можно увидеть следующие итоги:

"Буде-Глимт" (Норвегия) – "Порту" (Португалия) – 3:2.

"АЗ Алкмар" (Нидерланды) – "Эльфсборг" (Швеция) – 3:2.

"Ницца" (Франция) – "Реал Сосьедад" (Испания) – 1:1.





Фото: Instagram/EUROPALEAGUE

"Андерлехт" (Бельгия) – "Ференцварош" (Венгрия) – 2:1.



"Мидтьюлланн" (Дания) – "Хоффенхайм" (Германия) – 1:1.

"Динамо-Киев" (Украина) – "Лацио" (Италия) – 0:3.

"Галатасарай" (Турция) – ПАОК (Греция) – 3:1.

"Лудогорец" (Болгария) – "Славия" (Чехия) – 0:2.

"Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Твенте" (Нидерланды) – 1:1.





Фото: Instagram/EUROPALEAGUE

Как известно, по новому формату Лиги Европы с этого сезона не будет групповой стадии. Все 36 команд собраны в общую таблицу и проведут по восемь матчей.

Затем определятся восемь лучших клубов, которые сразу отправятся в 1/8 финала данного турнира, а клубы с девятого по 24-е место сыграют стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.





Фото: Instagram/EUROPALEAGUE

Оставшиеся девять встреч первого тура Лиги Европы УЕФА состоятся поздно вечером 26 сентября.



Действующим чемпионом турнира является итальянская "Аталанта", которая в ночь на 23 мая 2024 года переиграла немецкий "Байер" со счетом 3:0.