Известны результаты первых матчей третьего отборочного раунда Лиги чемпионов

В ночь на 7 августа завершились первые игры третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, по исходу которых зафиксирован ряд интересных цифр, сообщает Zakon.kz.

Ни в одном из прошедших матчей зрители не увидели обилие голов и большого преимущества одной из команд, практически все встречи закончились минимальным исходом.

Так, "Динамо" из Киева на последних минутах упустила победу над шотландским "Глазго Рейнджерс" (1:1). Турецкий "Фенербахче", который тренирует Жозе Моуринью, на выезде проиграл французскому "Лиллю" (1:2).

Азербайджанский "Карабах" на своем поле не смог одолеть болгарский "Лудогорец" (1:2). Остальные матчи завершились следующими показателями:

"Мальме" (Швеция) – ПАОК (Греция) 2:2.

"Мидтьюлланд" (Дания) – "Ференцварош" (Венгрия) 2:0.

"Спарта" (Чехия) – ФКСБ (Румыния) 1:1.

"Ред Булл" (Австрия) – "Твенте" (Нидерланды) 2:1.



Поздно вечером 7 августа пройдут другие встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Тем временем казахстанские болельщики футбола ждут выступления наших команд в Лиге конференций УЕФА.

8 августа "Ордабасы" в Алматы принимает армянский "Пюник" (20:00), а столичная "Астана" играет на выезде с румынским коллективом "Корвинул" (23:00).