Лучшего снайпера сборной Франции обворовали на полмиллиона долларов
Фото: Instagram/oliviergiroud
В американском Лос-Анджелесе обокрали дом знаменитого французского футболиста Оливье Жиру. Лучший бомбардир в истории французской сборной не досчитался ценностей примерно на 500 тыс. долларов, сообщает Zakon.kz.
Как передает TMZ, ограбление было совершено еще 5 февраля. Эту информацию позже распространила жена французского футболиста, которая обнаружила разбитое окно в доме.
Неизвестные преступники украли более 10 мужских часов, стоимость которых оценивается на сумму около полумиллиона долларов США.
Фото: Instagram/oliviergiroud
В данное время полиция ведет расследование этой кражи, воры пока на свободе.
Оливье Жиру стал игроком "Лос-Анджелеса" летом 2024 года и через пару месяцев завоевал Кубок США.
Экс-нападающий сборной Франции объявил о завершении карьеры в составе главной команды страны 24 мая 2024 года.
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