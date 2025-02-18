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Спорт

Лучшего снайпера сборной Франции обворовали на полмиллиона долларов

Футбол Кража Дома, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 17:03 Фото: Instagram/oliviergiroud
В американском Лос-Анджелесе обокрали дом знаменитого французского футболиста Оливье Жиру. Лучший бомбардир в истории французской сборной не досчитался ценностей примерно на 500 тыс. долларов, сообщает Zakon.kz.

Как передает TMZ, ограбление было совершено еще 5 февраля. Эту информацию позже распространила жена французского футболиста, которая обнаружила разбитое окно в доме.  

Неизвестные преступники украли более 10 мужских часов, стоимость которых оценивается на сумму около полумиллиона долларов США.

Футбол Кража Дома, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 17:03

Фото: Instagram/oliviergiroud

В данное время полиция ведет расследование этой кражи, воры пока на свободе. 

Оливье Жиру стал игроком "Лос-Анджелеса" летом 2024 года и через пару месяцев завоевал Кубок США.

Экс-нападающий сборной Франции объявил о завершении карьеры в составе главной команды страны 24 мая 2024 года.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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