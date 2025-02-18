Лучшего снайпера сборной Франции обворовали на полмиллиона долларов

В американском Лос-Анджелесе обокрали дом знаменитого французского футболиста Оливье Жиру. Лучший бомбардир в истории французской сборной не досчитался ценностей примерно на 500 тыс. долларов, сообщает Zakon.kz.

Как передает TMZ, ограбление было совершено еще 5 февраля. Эту информацию позже распространила жена французского футболиста, которая обнаружила разбитое окно в доме.

Неизвестные преступники украли более 10 мужских часов, стоимость которых оценивается на сумму около полумиллиона долларов США.

Фото: Instagram/oliviergiroud

В данное время полиция ведет расследование этой кражи, воры пока на свободе.

Оливье Жиру стал игроком "Лос-Анджелеса" летом 2024 года и через пару месяцев завоевал Кубок США.

Экс-нападающий сборной Франции объявил о завершении карьеры в составе главной команды страны 24 мая 2024 года.