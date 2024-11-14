Стали известны победительницы Кубка Казахстана по женской борьбе

В Таразе на Кубке Казахстана по борьбе определись обладательницы наград в женских соревнованиях, сообщает Zakon.kz.

По информации НОК РК, медали во всех десяти весовых категориях были разыграны в течение одного дня. Представлены полные результаты:

До 50 кг

1.Светлана Анкичева

2.Марал Танирбергенова

3.Лаура Ганикызы

3.Камила Апекова

До 53 кг

1.Зейнеп Баянова

2.Мадина Асан

3.Балжан Шакир

3.Аяжан Маркашева

До 55 кг

1.Марина Седнева

2.Айнур Ашимова

3.Айымгуль Абылова

3.Зульфия Яхьярова

До 57 кг

1.Нилуфар Раимова

2.Аида Альжан

3.Шугыла Омирбек

3.Асия Нурбек

До 59 кг

1.Гулдана Бекеш

2.Ирина Кузнецова

3.Мадина Аман

3.Айжан Исмагулова

До 62 кг

1.Виктория Хусаинова

2.Диана Каюмова

3.Тыныс Дубек

3.Софья Змазнева

До 65 кг

1.Елена Шалыгина

2. Айзада Амангелды

3.Акерке Жумадил

3.Гаухар Мукатай

До 68 кг

1.Ирина Казюлина

2. Альбина Каиргельдинова

3.Бейбит Сейдуалы

3.Гулдана Осербай

До 72 кг

1.Анастасия Панасович

2.Жибекжан Сабыржанова

3.Шамшиябану Тастанбек

3.Кымбат Абуова

До 76 кг

1.Гулмарал Еркебаева

2.Алина Ертостик

3.Арайлым Алтынбек

4.Эльмира Сыздыкова

Ранее сообщалось, что этническая казашка стала победительницей чемпионата России по боксу.

