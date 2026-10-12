"Ордабасы" оставил "Кайсар" без победы на домашнем поле

Шымкентский "Ордабасы" в гостях одержал победу над кызылординским "Кайсаром" в матче 28-го тура КПЛ, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, счет в матче был открыт на 15-й минуте, с пенальти отличился норвежский нападающий "Ордабасы" Бьорн Йонсен. На 33-й минуте матче Йонсен удвоил преимущество шымкентцев. Однако на 45-й минуте бразильский защитник "Кайсара" Клайдер Маседо сократил отставание в счете.

Во втором тайме "Ордабасы" довел счет до 3:1. Гол забил Давид Абагна. Победную точку в матче на 72-й минуте поставил Бьорн Йонсен, оформив хет-трик.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу команды из Шымкента.

Благодаря этой победе шымкентский клуб набрал 64 очка и занимает первое место в турнирной таблице. Отрыв "Ордабасы" от идущего вторым "Кайрата" теперь составляет четыре балла. "Кайсар" с 24 очками занимает 15-е место.

В следующем туре "Ордабасы" в гостях сыграет с "Актобе", "Кайсар" также проведет выездной матч против талдыкорганского "Жетысу".

В "Бернли" озвучили сильные стороны Сатпаева. Японский полузащитник английского Рэо Хататэ дал комментарий о своем одноклубнике из Казахстана.

