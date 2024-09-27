Определился лидер первого тура Лиги Европы УЕФА

В ночь на 27 сентября завершились все игры первого тура общего этапа Лиги Европы. По итогам сыгранных 18 матчей знаменитый голландский футбольный клуб "Аякс" светится на самой верхней строчке турнирной таблицы, сообщает Zakon.kz.

Коллектив из Амстердама накануне разгромил турецкий "Бешикташ" Бахтиера Зайнутдинова со счетом 4:0 и вышел на первое место среди 36 команд нынешнего сезона.

Полузащитник сборной Казахстана Зайнутдинов попал в заявку на этот матч, но смотрел всю игру со скамейки запасных.







Одинаковое количество очков (3) с "Аяксом" также набрали еще 12 клубов, но они уступают подопечным Франческо Фариоли по дополнительным показателям.





Стартовый тур Лиги Европы УЕФА запомнился потерей очков для многих фаворитов, которым специалисты дают лавры победителей по окончании турнира.

Во второй игровой день первого тура ценные баллы потеряла итальянская "Рома". А днем ранее эта участь постигла "Манчестер Юнайтед", "Динамо-Киев" и "Порту".

Матчи второго тура данного евротурнира пройдут 3 октября.